Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişiyi pompalı tüfekle öldüren sanık: Pişmanım, keşke olmasaydı

Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde 24 Mart 2022'de çıkan kavgada, pompalı tüfekle 4 kişinin ölümüne sebep olan Beşir Karadeniz, (67) ve oğlu Bekir Karadeniz'in (38) iddianamede 'Kasten öldürme' suçundan 3 kez ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca baba Beşir Karadeniz'in 4 ayrı suçtan toplamda 46 yıla kadar hapsi talep edilirken Bekir Karadeniz'in de 4 ayrı suçtan toplamda 14 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Görülen duruşmada 2 sanık da tahliyelerini talep etti.

"ÖLENLERİN TÜFEĞİMDEN ÇIKAN SAÇMALARLA ÖLDÜĞÜ DOĞRUDUR"

İlk celsedeki savunmasında Beşir Karadeniz, "Ben aracımla otoparktan çıkmak için hareket ettim, biraz ilerledikten sonra tanımadığım birisi arabamın önüne atladı. Arkasında da 5 ya da 6 kişi vardı, arabamın sağ tarafından saldırı oldu. Taş atılıyordu, tekme vuruluyordu, akabinde silah sesleri geldi, ancak silahı kimin attığını görmedim. Şahıslar arabamın sağ sürgülü kapısını açmışlardı, bana küfür ediyorlardı. Ben halen direksiyonda otururken oğlumu benim arabamın arkasında kanlar içinde gördüm. Oğlumu o arada yere yıktılar, ben de aracımdan indim, bir anda tansiyonumun ve şekerimin etkisiyle hiçbir şey göremedim. Gözümde sis oldu, aracımın arka tarafında brandada sarılı tüfeğim vardı, onu elime aldım, ancak nasıl elime aldığımı hatırlamıyorum. Arabamın arkasından rastgele 2 mermiyi ateş ettim, oğlumun kayınbiraderi olan Sercan Selvi'yi vurmuşum. Daha sonra tüfeğimde kalan 5 mermiyi de ateş ettim, kime denk geldiğini bilmiyorum.

"ATEŞ ETTİĞİM GRUBUN İÇİNDE OĞLUM DA VARDI"

Beşir Karadeniz "Ateş ettiğim grubun içinde oğlum da vardı, ancak oğlum altlarındaydı. Tüfekte mermi bitince aracımın arkasına dolaştım tüfeği arabanın içine attım, paspasının altında bulunan tabancamı aldım. Tabancamla ateş etmeden birisi kolumdan tuttu, 'Ben polisim' dedi. Ölenlerin benim tüfeğimden çıkan saçmalarla öldüğü doğrudur, pişmanım, keşke olmasaydı" dedi.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ"

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3. celseye tutuklu sanık Beşir ve Bekir Karadeniz tutuklu bulundukları cezaevinden getirilirken tutuksuz sanıklar Erdal ve Erzan Sözer ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Bekir Karadeniz'i yaraladığı iddia edilen Erdal Sözer suçlamaları reddederek, "Kendisini ilk kez yargılama sırasında gördüm. Olay sırasında kendisine herhangi bir eylemde bulunmadım" dedi.

"8 YA DA 10 KEZ SİLAH SESİ SİLAH SESİ DUYDUM"

Duruşmada, adliyenin polis şefi Necati D. tanık olarak dinlendi. Necati D. ifadesinde, "Olay günü şüpheli tarafını adliyeden çıkarmaya çalışırken bir kalabalık olduğunu gördük. Bu amaçla diğer şüphelileri beklettik, ancak onlar bizi dinlemedi. Bekir Karadeniz hızlı bir şekilde arabamıza gideceğiz diye aramızdan sıyrılarak otopark kısmına doğru koşmaya başladı. Sanıkların aracı otoparkın iç tarafında, biraz ötedeydi, kendilerini otopark kapısından değil protokol çıkışından çıkaracağımızı söyledik. Ben protokol kapısını açtırmak için yanlarından ayrıldım. Kapının yanına geldiğimde toplamda 8 ya da 10 kez silah sesi duydum" dedi. Müşteki sanık Bekir Karadeniz tanığın beyanlarını kabul etmeyerek olayın bu noktaya gelmesinde kendisinin bir etkisi olmadığını söyleyerek tahliyesini istedi. Beşir Karadeniz de tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti duruşmaya katılmayan mağdur Orhan Zorlu ve tanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarttı. Olaya ilişkin görüntülerin Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek tespit yapılıp rapor hazırlanmasını da isteyen mahkeme Ercan Sözer hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede Bekir Karadeniz' in Küçükçekmece'de bulunan bir çarşıda restoran işletmecisi olduğu çarşının ve yanında bulunan inşaat alanının müteahhitliğini ise Ercan Sözer'in yaptığı ayrıca çarşıda bazı dükkanların da sahibi olduğu belirtildi. Taraflar arasındaki Bekir Karadeniz'in işletmeciliğini yaptığı iş yeri nedeniyle anlaşmazlığın husumete dönüştüğünün kaydedildiği iddianamede, taraflar arasında başka soruşturma ve kovuşturma dosyalarının bulunduğuna yer verildi. Tarafların 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında Bekir Karadeniz ile Uğur Duygun'un eylemlerinin 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçu kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi için dosya Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Duruşma çıkışı Bekir Karadeniz ve yanındakiler araçlarıyla ilerledikleri sırada yaya olarak bulunan Ercan Sözer ve akrabalarıyla karşılaştı. Olayın nasıl başladığı tespit edilemedi. Bekir Karadeniz ateş ettiği sırada Diyar Sözer sağ ayak bilek kısmından yaralandı, arbede çıkarken baba Beşir Karadeniz de aracından tüfeği aldı oğlunun eski çalışanı Orhan Zorlu'yu omuz bölgesinden yaraladı.

Beşir Karadeniz tüfekle tekrar ateş etti, kendi grubundaki Sercan Selvi'yi göğüs bölgesinden vurdu. Ateş etmeye devam eden Beşir Karadeniz Ercan Sözer'i de karın ve ense bölgesinden vurdu. Arbede esnasında oğlu Bekir Karadeniz'in üstünde bulunan Nazım Sözer'i de kafa ve göğüs bölgesinden vuran Beşir Karadeniz Kadir Mendanoğlu'nu da göğüs bölgesinden vurdu. Beşir Karadeniz aracının sol tarafına geçip tüfeği bıraktı, tabanca aldı şüpheliye taşla saldıran karşı taraf arasında arbede devam etti. Bu sırada kolluk görevlileri havaya ateş açarak geldi, ikaza rağmen tabancayı bırakmayan Beşir Karadeniz'den zor kullanıp sırt üstü yere yatırılarak tabanca alındı. Olay sonucunda Beşir Karadeniz, Kadir Mendanoğlu, Ercan Sözer, Nazım Sözer'e karşı kasten öldürme suçunu işlerken Sercan Selvi'ye karşı 'Olası kastla öldürme' eylemini gerçekleştirdi. Erdem Karaman, Diyar Sözer, Orhan Zorlu, Ferdi Budak, Beşir Karadeniz ve Bekir Karadeniz de olayda yaralandı. Bekir Karadeniz'in babası Beşir Karadeniz ile birlikte hareket ettiğinden öldürme eylemlerine iştirak ettiği belirtildi.

Bekir ve Beşir Karadeniz'in 3 kişiye karşı 'Kasten öldürme' suçundan toplamda 3 kez ayrı ayrı müebbet hapisleri istendi. Beşir Karadeniz'in Sercan Selvi'ye karşı 'Olası kasıtla öldürme', '3 kişiye karşı silahla yaralama' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma taşıma veya bulundurma' suçlarından toplamda 28 yıldan 46 yıla kadar hapsi talep edildi. Ayrıca Bekir Karadeniz'in de 3 kişiye karşı 'Silahla kasten yaralama' 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından da toplamda 4 yıl 6 aydan 14 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. 6 sanığın ise, Bekir Karadeniz'e karşı 'Silahla kasten yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından ayrı ayrı 1 yıl 10 aydan 7 yıla kadar hapisleri talep edildi.