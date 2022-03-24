Küçükçekmece Adliyesi önündeki çatışmanın detayları belli oldu - Son Dakika
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Küçükçekmece Adliyesi önündeki çatışmanın detayları belli oldu

24.03.2022 19:14

- Küçükçekmece Adliyesi önündeki çatışmanın detayları belli oldu Çatışmayla ilgili gözaltı sayısı 18'e yükseldi Küçükçekmece Adliyesi önünde 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı olayın detayları belli oldu.

- Küçükçekmece Adliyesi önündeki çatışmanın detayları belli oldu

Çatışmayla ilgili gözaltı sayısı 18'e yükseldi

İSTANBUL - Küçükçekmece Adliyesi önünde 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı olayın detayları belli oldu. Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 18'e yükseldi.

Küçükçekmece Adliyesi önünde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, daha önce meydana gelen bir olayın davasının ardından adliyenin otopark çıkışında iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış, olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı. Olay anında adliye önüne gelen polis ekipleri 13 kişiyi gözaltına almıştı. Küçükçekmece Adliyesi önünde çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin ve yaralıların isimleri belli oldu. Olayda Nazım Sözer (57), Kadir Mendanoğlu ve Selcan Selvi hayatını kaybederken, Ercan S., Diyar S. ve Orhan S.'nin ise yaralandı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde gözaltına alınanların sayısı ise 18'e yükseldi. Öte yandan polis ekipleri olayda kullanıldığı tespit edilen 2 tabanca bir pompalı tüfek eli geçirildiği öğrenildi.

Küçükçekmece Adliyesi önündeki çatışmanın detayları belli oldu
Küçükçekmece Adliyesi önündeki çatışmanın detayları belli oldu
Küçükçekmece Adliyesi önündeki çatışmanın detayları belli oldu

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Küçükçekmece, Gözaltı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece Adliyesi önündeki çatışmanın detayları belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükçekmece Adliyesi önündeki çatışmanın detayları belli oldu - Son Dakika
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