Küçükçekmece AK Parti İlçe Başkanlığı Kastamonuluları kahvaltıda ağırladı

İSTANBUL'daki Kastamonulular, Küçükçekmece'de düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

AK Parti İlçe Başkanlığı'nca iki ayda bir kahvaltı programı düzenleniyor. Bu sabah düzenlenen programa 300 Kastamonulunun yanı sıra, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Recep Şencan, Şişli İlçe Başkanı Gökhan Yüksel, Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, Gaziosmanpaşa İlçe Başkan Yardımcısı Sevgi Bıyıklı, Kastamonu Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar katıldı.

Küçükçekmece'de bulunan 24 Kastamonu derneği üyesinin yer aldığı programda davetliler, yöresel kıyafetli kadınlar tarafından karşılanırken, programın sunuculuğunu Eyüp Sabri Atay yaptı.Ak Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Recep Şencan, " İstanbul 'da en çok dernek sayısı olan ilçelerden biri Küçükçekmece. Uyum içinde koordineli çalışıyorsunuz. Çalışmalarınızı çok takdir ediyorum. Teşkilatımıza güç veriyorsunuz. Kastamonulu komşularımızı teşkilatımızda ağırlamaktan mutluyuz. Her geçen gün partimize üye sayınızın da artması ayrı bir güzellik" dedi.

Konuşmaların ardından salondaki en yaşlı davetli olan 85 yaşındaki Kazım Saymaz ile en genç davetliye günün anısına hediyeler verildi. Maden kazasında hayatını kaybedenler için Hafız Mehmet Almalı tarafından Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edilmesinin ardından program son buldu.