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Küçükçekmece Aralık ayı kültür-sanat programı

6 saat önce

Küçükçekmece Belediyesi'nin Aralık ayı kültür sanat etkinlik takvimi belli oldu.

Küçükçekmece Aralık ayı kültür-sanat programı, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi'nin Aralık ayı kültür sanat etkinlik takvimi belli oldu.


Küçükçekmece Belediyesi Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuk tiyatrolarından yetişkin tiyatrolarına, konserlerden sergilere, okul programları ve söyleşilere kadar bir ay boyunca toplamda kırk farklı etkinlik gerçekleştirecek. Programda olan etkinliklerin bazıları şöyle açıklandı: "Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu'ndan Yalan Dolan, Süheyl- Behzat Uygur Tiyatrosu'ndan Marko Paşa, Gogol'un Müfettiş adlı eserinden uyarlanmış Teftişör, Dali'nin Kadınları, İzmir Sanat Tiyatrosu'ndan Aziz Nesin Kabare." Çocuk tiyatrolarında ise çocukların hem eğleneceği hem de öğreneceği, La Fontane Kabare, Arı Maya, Tatlı Rüyalar, Keloğlan, Siz Ne Dersiniz, Sevgi Müzikali, Küçük Hazerfen, Mavi Şehir ve Obur Kedi miniklerin karşısında olacak. Küçükçekmeceli çocukları ve aileleri de unutmayan Küçükçekmece Belediyesi, sağlıklı beslenmeden, aile içi iletişime kadar birçok konuda çocuklara ve ebeveynlerine yönelik okul programlarını da Aralık ayı boyunca Küçükçekmecelilerle buluşturacak.


"Bundan sonra kültür ve sanatta hep daha iyisi için çalışacağız"


Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduğunu belirterek tüm Küçükçekmeceli ve İstanbullu sanatseverlere seslenerek, "Kültür-sanatı vatandaşlarımızla buluşturmak bizim en büyük görevimiz. Bundan sonra kültür ve sanatta hep daha iyisi için çalışacağız. Aralık ayında da dopdolu bir program hazırladık. Tüm Küçükçekmeceli vatandaşları ve tüm İstanbullu sanatseverleri bu dolu dolu programa davet ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:52 Kaynak: İHA
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