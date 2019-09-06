Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu Papaz Köprüsünde iplik yüklü tırın dorsesi yanlış yüklemeden dolayı...
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Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu Papaz Köprüsünde iplik yüklü tırın dorsesi yanlış yüklemeden dolayı yan yattı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:19 Kaynak: İHA
Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu Papaz Köprüsünde iplik yüklü tırın dorsesi yanlış yüklemeden dolayı yan yattı. Trafikte tehlike oluşturan tır, devrilmek üzereyken köprü üzerinde durdu. Tırın dorsesinin devrilmeyi önlemek için halatlarla köprü korkuluklarına bağlandığı görüldü. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL
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