KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI VE PARK BAHÇELER MÜDÜRÜ GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI VE PARK BAHÇELER MÜDÜRÜ GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

13.11.2020 09:53
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI VE PARK BAHÇELER MÜDÜRÜ GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI, System.String[]

KÜÇÜKÇEKMECE'deki park soruşturması kapsamında belediye başkan yardımcısı ve park bahçeler müdürü görevinden uzaklaştırıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'deki park soruşturması kapsamında belediye başkan yardımcısı ve park bahçeler müdürü görevinden uzaklaştırıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece Belediyesinin İstasyon Mahallesinde bulunan Atatürk Parkı'nda tamamlanan yenileme çalışmaları neticesinde bazı yer döşemelerinde 'PKK terör örgütü sembol ve renklerinin kullanıldığı yönündeki ihbar, şikayet ve mahallinde yapılan tespitler üzerine', söz konusu materyallerin Kaymakamlıkça kaldırılması sağlanmıştır" denildi.Açıklamada, "Küçükçekmece Kaymakamlığı'nın konuya ilişkin 12.11.2020 tarihli yazıları ile Valiliğimize gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M., 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarında sakınca görüldüğünden, Valiliğimizce görevinden uzaklaştırılmıştır " bilgileri yer aldı


İstanbul Valiliği, Küçükçekmece, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI VE PARK BAHÇELER MÜDÜRÜ GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI - Son Dakika


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