Küçükçekmece Belediyesi Eğitim Akademisi Kursları başlıyor - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi Eğitim Akademisi Kursları başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, 2020-2021 meslek, hobi ve eğitim kursları sezonu dopdolu içeriklerle başlıyor.

Küçükçekmece Belediyesi Eğitim Akademisi Kursları başlıyor, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, 2020-2021 meslek, hobi ve eğitim kursları sezonu dopdolu içeriklerle başlıyor. Küçükçekmece Belediyesi çocukların gelişimini destekleyici Orff, Psiko Satranç, Nöro Dramatik, P4C Çocuklarla Felsefe kurslarını ücretsiz olarak çocuklarla buluşturacak. Kurslar online ve geniş Covid-19 tedbirleri alınarak gerçekleşecek.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Küçükçekmece'de ikamet eden 8-17 yaş arası çocuklar ve yetişkinler için düzenlediği kurslar başlıyor. Yeni dönemde kurslar pandemi nedeniyle online ya da sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun şekilde 10 kişilik sınıflarda gerçekleştirilecek. Kurslara başvurular için ise gerekli evraklar; 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf, veli muvafakatnamesi (18 yaş altına), başvuru formu.

Çocuklara psiko-satranç eğitimi

Küçükçekmece Belediyesi, Orff, Psiko Satranç, Nöro Dramatik, P4C Çocuklarla Felsefe gibi özel ve çocukların hayatında fark oluşturacak eğitim atölyelerini ücretsiz olarak Küçükçekmeceli çocuklarla buluşturuyor. Kültür merkezlerindeki eğitim atölyeleri kapsamında çocukların analitik düşünmelerini sağlayan Orff, çocukların duygu ve düşüncelerini satrançla ortaya çıkaran psiko satranç, görsel algı ve egzersiz ile beynin kapasite kullanımını artırmayı hedefleyen nöro dramatik, eleştirel ve işbirliğine dayalı düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan P4C çocuklarla felsefe kursları gerçekleştirilecek.

"Çocuklar satrançla duygularını ifade etmeyi öğreniyor"

Küçükçekmece Belediyesi Psiko Satranç uzman eğitmeni Caner Özbakır ise, duygularını ifade ederek doğru iletişim kurmanın çocuklar için çok önemli olduğunu belirterek, "Oyun, çocukların dünyasında, gelişiminde en etkili ve doğal teorik yaklaşımdır. Düşüncenin kurucu unsuru dille iletişim kuruyoruz. Duygularımızı dille ifade edemediğimizde dürtüsel davranışlar sergiliyoruz. Bu çalışmanın amacı çocukların dürtüsel davranışlar sergilemesinin önüne geçmek, çocukların duygularını ifade etmesini sağlamak. Satranç zaten analitik zekayı destekliyor. Her yaş grubunun ifade edemediği duyguları var. Biz bunları satranç taşının altına yazıyoruz. Çocuk hamle yapıp taşı aldığında ise, taşın altında yazan duyguyla alakalı bir anısını hikaye olarak anlatıyor. Eğer o konuda bir anısı yoksa kafasında bir hikaye oluşturup onu anlatabiliyor. Bu şekilde çocuk da gelişiyor" dedi.

20 farklı branşta sanat eğitimi verilecek

Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde geleneksel ve çağdaş sanatları birleştiren Güzel Sanatlar Akademisi'nde ise 20 farklı branşta, uzman eğitmenler tarafından dersler verilecek. Bunlar; temel sanat eğitimi, ebru, resim, güzel sanatlara hazırlık, minyatür, illüstrasyon, tezhip, sanat tarihi, desen tasarımı, Osmanlı türkçesi, ince kağıt oymacılığı, cilt, seramik, hat, sanat ve fikir atölyesi, kaligrafi, çini, kağıt konservasyonu, youtube eğitimi, dijital sanat eğitimi olacak.

Ud' tan elektro gitara her branşta müzik eğitimi

Küçükçekmeceli çocukları müzikle buluşturmak için ücretsiz olarak hizmet veren Müzik Akademisi'nde ise, bağlama, gitar, keman, piyano, perküsyon, bas gitar, klasik kemençe, davul(bateri), ud, elektro gitar, kanun, flüt, ses teknojileri ve tambur dersleri verilecek. Akademiye ise 8-16 yaş arasındaki çocuklar genel yetenek sınavı ile alınacak. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 4 360 no'lu telefonu arayabilir. - İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi Eğitim Akademisi Kursları başlıyor
Küçükçekmece Belediyesi Eğitim Akademisi Kursları başlıyor
Küçükçekmece Belediyesi Eğitim Akademisi Kursları başlıyor
Küçükçekmece Belediyesi Eğitim Akademisi Kursları başlıyor

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Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece Belediyesi Eğitim Akademisi Kursları başlıyor - Son Dakika

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