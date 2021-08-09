Küçükçekmece Belediyesi gıda bankası dayanışma ile büyüyor - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi'nin dayanışmayı ve paylaşmayı güçlendirmek için Aralık 2020'de hayata geçirdiği Gıda Bankası, alan el ile veren el arasında köprü olarak, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Dayanışmanın gücü ile yardıma ihtiyacı olan Küçükçekmece ilçe sakinlerine gıda, giysi, temizlik, yakacak ve hijyen ürünlerinin ulaştırıldığı Gıda Bankası'ndan, son 3 ayda yaklaşık bin 500 ihtiyaç sahibi aileye; 14 bin 65 kilo sebze - meyve, 3 bin 100 parça tekstil ürünü ve çeşitli gıda malzemelerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

BAĞIŞLAR, UYGUN ŞARTLARDA DEPOLANARAK, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILIYOR

Bağışlanan veya üretim fazlası tekstil ürünleri ile Küçükçekmece Belediyesi gıda mühendislerinin kontrolünden geçen insan sağlığına uygun her türlü gıdayı tedarik ederek, uygun şartlarda depolayan ve düşük gelirli ailelere ulaştırma amacı taşıyan Küçükçekmece Belediyesi, El Ele Yaşam Derneği ile iş birliği protokolü imzalayarak Gıda Bankası'nı hayata geçirdi.

KEMAL ÇEBI: DAYANIŞMANIN GÜCÜYLE BİR SOFRA DA BİZ KURALIM!

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, " Hızla küreselleşen dünyada, pek çok alanda olduğu gibi kent yönetim biçimi ve anlayışında da değişim söz konusudur. Küçükçekmece

Belediyesi olarak aktif, şeffaf, katılımcı bir belediyecilik yaklaşımı ile kent adaletini getirmek en büyük önceliğimizdir. Sosyal belediyecilik konusunda ise tüm imkansızlıkları bir kenara koyup, kaynaklarımızı seferber ettik. Aralık 2020'de açtığımız Küçükçekmece Gıda Bankası ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza çok daha hızlı ulaşmayı, ihtiyaçları karşılamayı hedefliyoruz. Dayanışmanın ve sevginin geçtiği tek banka olarak nitelendirdiğim Gıda Bankası, hem israfla mücadeleye hem de yoksullukla mücadeleye destek oluyor. Hedefimiz Gıda Bankası üzerinden kurduğumuz bu dayanışma ağını genişletmek ve güçlendirmek. İlerleyen aylarda ihtiyaç sahibi komşularımızın istedikleri ürünleri alabilecekleri bir çalışmanın da hazırlıklarının sonuna yaklaştık. Gıda Bankamıza bağlı marketler açacak ve ihtiyaç sahibi komşularımız istedikleri ürünleri rahatlıkla alabilecekler. Kimsenin mağdur kalmaması, bir şey isterken mahcup olmaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Benim bir hayalim var, yüzü gülen bir Küçükçekmece. İnsanların yüzü gülsün, mutlu olsun istiyorum" diye konuştu.

GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİ TESPİT EDİLİYOR

Yardım talebinde bulunan vatandaşları ziyarete giden sosyal inceleme uzmanları yanında, Küçükçekmece Belediyesi saha ekiplerinin de yapmış olduğu görüşmelerden aldığı notlar üzerinden gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılıyor. Saha ekibi, yardıma ihtiyacı olan Küçükçekmece ilçe sakinleri evlerinde ziyaret ederek, tespit ediyor.

BAĞIŞLAR, RESMİ VE YÖNETMELİKLERE UYGUN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞİYOR

Gıda Bankası'na yapılan tüm bağışlar, tamamen resmi ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştiriliyor. Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. Maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 89. Maddesi kapsamında, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, bağışlanan ürünlerin maliyet bedelinin tamamı, yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indiriliyor.

Gıda Bankası'na bağışta bulunmak isteyenler, Küçükçekmece Belediyesi'ne 444 4 360 numaralı telefondan ulaşarak İyilik Merkezi'ne başvuruda bulunabilir.