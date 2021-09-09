Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi'ne kayıtlar başladı - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi'nde, yeni eğitim dönemi için geri sayım başladı. Usta-çırak ilişkisine önem vererek akademik disiplin içerisinde çalışmalarını sürdüren Güzel Sanatlar Akademisi'ne yeni dönem başvuruları, 26 Eylül'e kadar devam edecek.

Bünyesindeki 7 sanat atölyesi ve kadrosundaki usta öğreticileriyle keşfedilmesi gereken yüzlerce yeteneğe kapılarını aralayan Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi'nde, yeni eğitim dönemi için geri sayım başladı. Usta-çırak ilişkisine önem vererek akademik disiplin içerisinde çalışmalarını sürdüren Güzel Sanatlar Akademisi'ne yeni dönem başvuruları, 26 Eylül'e kadar devam edecek. 19 Ekim 2021 tarihi itibariyle 17 farklı branşta ders başı yapacak olan Akademiye başvurular, http://www.guzelsanatlarakademisi.ist/ adresi üzerinden online gerçekleştirilecek. Çocuk ve yetişkin kategorisi olarak iki branşta eğitim verecek olan Akademi'ye kayıt yaptıran öğrenciler 04-11 Ekim tarihlerinde yetenek sınavında ter dökecek.

17 farklı branşta eğitim verilecek

Akademide; Temel Sanat Eğitimi, Ebru, Resim, Güzel Sanatlara Hazırlık, Minyatür, Tezhip, Sanat Tarihi, Desen Tasarımı, Osmanlı Türkçesi, İnce Kağıt Oymacılığı (Katı'), Klasik Cilt, Seramik, Hat, Sanat ve Enstalasyon Atölyesi, Kaligrafi, Çini, Kağıt Konservasyonu branşlarında Pazartesi hariç haftada 6 gün eğitim verilecek. Sanat eğitimlerinin yanı sıra panel, workshop, sergi ve söyleşilerle ulusal ve uluslararası sanatçıları ağırlayan Akademi, görsel sanatlar branşlarında, alanında önemli isimlere ve usta öğreticilere ev sahipliği yapıyor. İçerisinde 7 Sanat Atölyesi, YouTube Stüdyosu, Dijital Sanat Atölyesi, Galeri, Tasarım Atölyesi, Çocuk Sanat Atölyesi, Kütüphane, Çini Fırını, Teras ve dinlenme alanı bulunan Güzel Sanatlar Akademisi'nde sanata gönül veren Küçükçekmeceli öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Kendine has müfredatı ile her yıl yüzlerce yetenekli öğrenciye, sistemli ve disiplinli bir sanat eğitimi veriliyor. - İSTANBUL