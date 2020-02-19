Küçükçekmece Belediyesi ikinci yarıyılda da okullarda eğitim programları düzenliyor - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi ikinci yarıyılında uzmanları gençler ve ebeveynler ile okullarda buluşturuyor.



2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde 35 okulda söyleşi düzenleyerek toplam 3 bin 71 veliye ulaşan Küçükçekmece Belediyesi, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi ikinci yarıyılında da birbirinden önemli konularda uzmanları gençler ve ebeveynler ile okullarda buluşturuyor. Şubat ayında 'İhmal ve İstismar', 'Bağımlılıklardan Korunma', 'Sosyal Çevre ve Arkadaşlık İlişkileri', 'Sosyal Medya ve Teknoloji', 'Aile İçi Şiddet', 'Çocuklarda Akademik Başarı', 'Hijyen ve Sağlıklı Beslenme', 'İletişim Becerileri' gibi önemli konularda alanında uzman konuklar, gençler ve aileleriyle bir araya geliyor. Şubat ayı içerisinde 16 okulda gerçekleşecek eğitimlerde bin 500 veliye ulaşılması planlanırken, Uzman Psikologlar Rabia Acar ile Tuğba Balık 'Mahremiyet, İhmal, İstismar' konusunda, Uzman Klinik Psikolog Nilsu Gürcan 'Bağımlılıklardan Korunma' konusunda, Canan Ertürk ise 'Aile İçi Şiddet', 'Sosyal Çevre ve Arkadaşlık İlişkileri' konusunda tüm öğrencileri ve ebeveynleri bilgilendirerek sorularını yanıtlayacak. Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşilerde okul-aile iletişimini güçlendirerek, çocuğun akademik ve sosyal gelişimi ile ilgili olarak velileri bilgilendirmek, sorumluluğunun bilincinde bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamak amaçlanıyor.



Şubat ayı okul programları şöyle açıklandı:



"20 Şubat saat 13.00 Doğa OO - Okulda Zorbalık ve Şiddetle Mücadele - Uzm. Kl. Psk. Hande Soykan, saat 13.00 Bezirganbahçe İOO -Aile İçi Şiddet - Sosyal Hizm. Uzm. Yasemin Bilsel İlgün, 26 Şubat 2020 saat 13.10 İTO Kanarya İOO - Mahremiyet İhmal ve İstismar - Uzm. Kln. Psk. Tuğba Balık, 27 Şubat 2020 11.00 Yenimahalle İOO - Farkında ve Bağ Odaklı Ebeveynlik - Psik. Sevda Bakırer, 27 Şubat 2020 14.30 İkitelli OO - Aile İçi İletişim -Kl. Psk. Dilan Tanrıverdi" - İSTANBUL