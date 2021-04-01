Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki şehit ve gazi ailelerine periyodik ziyaretler yapıyor - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi, 'Konuş Küçükçekmece Kemal Başkan Dinliyor' projesi kapsamında, hane ziyaretleriyle ilçeyi kapı kapı gezen 16 kişilik saha ekibi; ilçedeki 87 şehit, 203 gazi ailesine düzenli periyodlarla ev ziyaretleri gerçekleştirerek, istek ve ihtiyaçlarını tespit edip taleplerini dinliyor.

KEMAL ÇEBİ: DAYANIŞMA İÇİNDE OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Bu topraklarda bağımsız ve özgür yaşamamız için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Onların kıymetli aileleriyle her zaman bir dayanışma içinde olmayı çok değerli buluyorum. Saha ekibimiz, vatanımız ve istiklalimiz için canını feda etmekten çekinmeyen ve bu uğurda canlarını veren kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerini evlerinde ziyaret ediyor. Ailelerimizin hem bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sormak hem de onlara moral olmak için bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Onların yanında olmaya ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

16 KİŞİLİK EKİP SAHADA, VATANDAŞIN HİZMETİNDE

Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde oluşturulan saha ekibi, kapı kapı dolaşarak belediye hizmetleriyle ilgili Küçükçekmecelilere bilgi veriyor. Küçükçekmeceli çocukların EBA'ya ulaşma olanaklarını, sosyal yardım ihtiyaçlarını tespit ederek sorunların çözümünü hızlandırıyorlar. Saha ekibi ayrıca, vatandaşın belediye hizmetlerinden memnuniyet ya da memnuniyetsizliğini de tespit ederken, mahalledeki derneklerle, spor kulüpleriyle, cami ve cemevi yöneticileriyle, okul müdürleri ve okul aile birlikleri başkanlarıyla görüşerek, onların da sorunlarını ve çözüm önerilerini de dinliyorlar.