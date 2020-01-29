Küçükçekmece Belediyesi, kitap bağış kampanyası başlattı - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediyesi, kitap bağış kampanyası başlattı

6 saat önce

Küçükçekmece Belediyesi, açılması planlanan 7 bin kitap kapasiteli kütüphane projesi doğrultusunda, "Çekmecedeki kitaplar geleceğe ışık olsun" sloganıyla kitap kampanyası başlattı.

Küçükçekmece Belediyesi, kitap bağış kampanyası başlattı, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi, açılması planlanan 7 bin kitap kapasiteli kütüphane projesi doğrultusunda, "Çekmecedeki kitaplar geleceğe ışık olsun" sloganıyla kitap kampanyası başlattı.


Küçükçekmece Belediyesi, kent kültürünün korunmasına ve zenginleşmesine katkıda bulunmak amacıyla Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde 7 bin kitap kapasiteli kütüphaneyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Gençleri bilgi ve bilimle kaynaştırmak ve okuma alışkanlığını artırmak amacıyla hizmete açılması planlanan kütüphane projesi doğrultusunda Küçükçekmece Belediyesi, "Çekmecedeki kitaplar geleceğe ışık olsun" sloganıyla kitap kampanyası başlattı. Türkiye genelinde başlatılan kampanya kapsamında, araştırmacılara ve öğrencilere kaynak olabilecek her türlü eser, akademik yayın, roman, hikaye, deneme ve şiir kitabı bağış olarak kabul edilecek.


Kargo ile ücretsiz gönderilebilecek


İstanbul içinden yapılacak kitap bağışları Küçükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından, bağışçıların bildireceği adresten teslim alınacak. İstanbul dışından yapılacak kitap bağışlarının gönderi tutarını ise Küçükçekmece Belediyesi karşılayacak. Bağışçıların bu hizmetten faydalanması için PTT Kargoyu tercih etmeleri ve gönderilerini kargoya teslim ettikten hemen sonra (0212) 444 4 360-8030 nolu telefonu arayarak gönderisi ile ilgili bildirimde bulunması gerekiyor.


Kitap kampanyası 29 Şubat'a kadar devam edecek


Projeye destek olmak isteyenler bağışlarını; 29 Şubat 2020 tarihine kadar Yahya Kemal Beyatlı Cd. No: 89, 34290 Küçükçekmece/İstanbul adresinde bulunan Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi binasına ulaştırabilirler. - İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
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