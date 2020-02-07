Küçükçekmece Belediyesi, minik dostları unutmadı - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediyesi, minik dostları unutmadı

6 saat önce

Küçükçekmece Belediyesi, olumsuz hava şartlarından dolayı sokak hayvanları için ilçenin çeşitli noktalarındaki yem ve su istasyonlarının temizliğini gerçekleştirerek mama ve su takviyesinde bulundu.

Küçükçekmece Belediyesi, minik dostları unutmadı, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi, olumsuz hava şartlarından dolayı sokak hayvanları için ilçenin çeşitli noktalarındaki yem ve su istasyonlarının temizliğini gerçekleştirerek mama ve su takviyesinde bulundu.


Küçükçekmece Belediyesi, sokak hayvanlarının korunması, barınması ve beslenme ihtiyaçlarına dikkat çekmek amacıyla çalışmalarına hız verdi. İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesi çalışmalarına hız veren ekipler, belediyeye ait tesislerde ve parklarda bulunan yem ve su istasyonlarının temizliğini gerçekleştirdi. Ayrıca mama ve su takviyesinde bulunuldu.


"Bu yaptığımız iş çok güzel bir his"


Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Furkan Coşkun, "Küçükçekmece ilçemizde 53 farklı noktada bulunan beslenme ve su noktalarımızın mama, su takviyesini yapıyoruz, ayrıca temizliğini gerçekleştiriyoruz. Bunları periyodik olarak gerçekleştirmekteyiz. Bu yaptığımız iş çok güzel bir his, başıboş sokak hayvanlarının aç kalmalarını engellemek ayrıca bu soğukta aç kaldıkları taktirde hastalanma riskleri daha da artıyor. Hayvanların daha sağlıklı olması ve refah seviyelerini arttırmak için bu çalışmaları yapmaktayız. Beslenme odaklarımızın haricinde vatandaşlarımızın da ekiplerimizden veya müdürlüğümüzden mama kapları da temin edebilirler" dedi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:53 Kaynak: İHA
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