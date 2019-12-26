Küçükçekmece Belediyesi'nden engelsiz spor salonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçükçekmece Belediyesi'nden engelsiz spor salonu - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi'nden engelsiz spor salonu

6 saat önce

Küçükçekmece Belediyesi, Yahya Kemal Beyatlı Spor Merkezi'nde hareket kabiliyeti kısıtlı bireylere ücretsiz spor yapma imkanı sunuyor.

Küçükçekmece Belediyesi'nden engelsiz spor salonu, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi, Yahya Kemal Beyatlı Spor Merkezi'nde hareket kabiliyeti kısıtlı bireylere ücretsiz spor yapma imkanı sunuyor.


18-25 yaş arası down sendromlu, otizmli ve bedensel ve zihinsel engelli gençler, alanında uzman eğitmenlerle spor yaparak, psikomotor ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor. Engelli bireylerin spor salonuna geliş gidişleri de servislerle ücretsiz karşılanıyor. Engelli bireyler için fiziksel aktivitelerin çok önemli olduğunu kaydeden Beden Eğitimi ve Spor Eğitmeni Canan Sanin,"Spora devam eden çocuklarımızda kısa zamanda önemli gelişmeler kaydettik. Bu çocuklarımız için özel spor aletlerimiz var. Duyusal çalışıyoruz. Öncelikle doğru adım atmasını öğretiyoruz. Çoğu rahatlıkla takla atabiliyor. Öz güvenleri gelişiyor. Küçük ince motorları kullanmayı öğreniyorlar. Eklemlerini kullanarak, kendileri dişlerini fırçalayabiliyor, tuvalete gidebiliyorlar. Öz bakımlarını ilerlettiler. Kontrol kabiliyetleri arttı, sosyalleştiler" diye konuştu.


Oğlum, artık daha sosyal ve mutlu


25 yaşındaki zihinsel engelli oğlunun spora başladıktan sonra öz güveninin arttığını ifade eden Hatice Sülümer (46), "Oğlum, önceleri içine kapanık bir çocuktu. Artık daha öz güvenli ve mutlu. Sosyalleşti. Herkese merhaba demeyi, selam vermeyi öğrendi. Bu çocuklar genelde oturan çocuklardır. Sporla, kilosunu kontrol edebiliyoruz. Hırçınlık yapmıyor. Bu imkanı sağlayan Küçükçekmece Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi. Halise Boşnak (42) da sporun otizmli kızına terapi gibi geldiğini söyleyerek, spora geleceği günlerde kızının çok mutlu olduğunu gözlemlediğini söyledi.


Başvurular, spor kayıt masasından gerçekleştiriliyor


Yahya Kemal Beyatlı Spor Merkezi'nde engelli bireyler, haftanın iki günü birer saat jimnastik, masa tenisi ve temel fiziksel aktiviteler eğitimi alıyor. - İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi, Yahya Kemal Beyatlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aracı perte çıkınca engelli kızını hastaneye götüremiyor
Ülke şokta! Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı

Son Dakika Haberleri
18:26 Malatya sara krizi geçiren kişinin cebinden parasının alınma anı kamerada - Son Dakika
18:25 Filipinler'de Phanfone Tayfunu nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
18:25 'Eşin gözaltında' yalanıyla 30 bin liralık altınını dolandırdılar - Son Dakika
18:23 Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında sertifika töreni düzenlendi - Son Dakika
18:20 Vali Pekmez, halkla buluştu - Son Dakika
16:58 Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Son Dakika
16:53 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 18:27:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Küçükçekmece Belediyesi'nden engelsiz spor salonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]