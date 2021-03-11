Küçükçekmece Belediyesi'nden milli marşın 100. yılına özel 100 Ekslibris çalışması sergisi - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi'nden milli marşın 100. yılına özel 100 Ekslibris çalışması sergisi

11.03.2021 09:49
Küçükçekmece Belediyesi'nden milli marşın 100. yılına özel 100 Ekslibris çalışması sergisi, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi'nden milli marşımız olan İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel olarak düzenlenen 100 Ekslibris çalışması sergisi devlet erkanına yönelik 100 sanatçı tarafından hazırlandı.

Küçükçekmece Belediyesi, bağımsızlığın sembolü olan İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı nedeniyle devlet erkanına yönelik 100 sanatçı tarafından hazırlanan 100 Ekslibris çalışması sergisini açtı.

Küçükçekmece Belediyesi, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı, İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yılını, 100 sanatçının devlet protokolüne özel hazırladığı Ekslibris sergisiyle kutladı. Cennet Kültür Merkezi'nde açılan sergi, 30 Nisan'a kadar sanatseverlere açık olacak.

Küçükçekmece Belediyesi, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı ve bağımsızlığın sembolü olan İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı kapsamında anlamlı bir sergi düzenledi. Cennet Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışı Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin katılımıyla gerçekleşti.

Milli Marşı'mızın kabulünün 100. yılı anısına sergide eseri bulunan sanatçıların Ekslibris çalışmalarının yer aldığı özel olarak hazırlanmış 100 özel katalog, devlet erkanından 100 isme takdim edilecek. Kişiye özel bir tasarımla hazırlanan çalışmalar, Milli Marşı'mızın ilk halini Osmanlıca yazan Senem Demirci'nin kaleminden İstiklal Marşı, Etem Çalışkan'ın kaleminden Türkçe kaligrafik yazılışı, çerçeveli Ekslibris baskısı, Ekslibris kalıbından oluşuyor.

"Yeni bir İstiklal Marşı yazmayacağız"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, sergi açılışında yaptığı açıklamada, anlamlı etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yapılan çalışmanın ülkemizin ortak değerlerini kalıcı eserler haline getirmenin çalışması olduğunu kaydeden başkan Çebi, "İstiklal Marşı'mızın 100.yılında, 100 sanatçının katkılarıyla hazırlanmış bir kitabımız var. Kitabın lansmanını yaptık. Burada temel amacımız, bu ülkede yaşayan insanlara bu değerlerle ilgili kalıcı, nesilden nesile eserler bırakmaktı. Bunu yapmaya çalıştık. Birinci yüzyılda bulunmak yaşayarak kutlamak güzel bir şey. Çok uzun yıllar İstiklal Marşı'mızın yıldönümlerini kutlayacağız diye düşünüyorum. Biz Mehmet Akif'in de söylediği gibi yeni bir İstiklal Marşı yazmayacağız" dedi. - İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi'nden milli marşın 100. yılına özel 100 Ekslibris çalışması sergisi
Küçükçekmece Belediyesi'nden milli marşın 100. yılına özel 100 Ekslibris çalışması sergisi
Küçükçekmece Belediyesi'nden milli marşın 100. yılına özel 100 Ekslibris çalışması sergisi
Küçükçekmece Belediyesi'nden milli marşın 100. yılına özel 100 Ekslibris çalışması sergisi
Küçükçekmece Belediyesi'nden milli marşın 100. yılına özel 100 Ekslibris çalışması sergisi

Küçükçekmece Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece Belediyesi'nden milli marşın 100. yılına özel 100 Ekslibris çalışması sergisi - Son Dakika


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