Küçükçekmece Belediyesi'nden sosyal tesis personeline sertifikalı meslek eğitimi - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi'nden sosyal tesis personeline sertifikalı meslek eğitimi

07.01.2021 11:37
Küçükçekmece Belediyesi'nden sosyal tesis personeline sertifikalı meslek eğitimi, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve mevcut çalışanları geliştirmek amacıyla sosyal tesis personeline yönelik sertifikalı, ücretsiz mesleki eğitim düzenledi.

Küçükçekmece Belediyesi nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve mevcut çalışanları geliştirmek amacıyla sosyal tesis personeline yönelik sertifikalı, ücretsiz mesleki eğitim düzenledi.

Küçükçekmece Belediyesi'nin gastronomi alanında uzmanları bir araya getiren Gastronometro ile ortaklaşa hayata geçirdiği eğitimlerde Gastronometro Operatör Yöneticisi Ünal Yılmaz, Küçükçekmece Belediyesi çalışanlarına, gıda güvenliği, personel görevlendirmeleri, yönetimi, sipariş alma teknikleri, servis kuralları, misafir ilişkileri ve iletişimi, misafir memnuniyetini sağlama, alerjen gıdalar, A-LA Carte Servisi konularında detaylı bilgi verdi.

"Hiçbir eğitimim yoktu sertifika almak benim için çok önemli"

Soğuksu Sosyal Tesisleri'nde garsonluk yapan Murat Turan (24), "Çok faydalı bir eğitimdi. Bugün alerjen gıdalar hakkında bilgi aldık. Servisle alakalı da bilgilendirme yapılacak. Önceden başka bir sektörde çalışıyordum. Daha sonra belediye tesislerinde işe başladım. Yaptığım işle alakalı kapsamlı bir eğitim almamıştım. Sertifika almak da bizim açımızdan çok iyi olacak. belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bize her türlü imkanı, desteği sağladığı için" dedi.

"Elimde bir diplomam yok, buradan bir sertifika alacağım"

Eğitimlere katılan Halkalı Sosyal Tesisleri'nde aşçı olarak görev yapan Fatma Çıtak (44) da, "Çok faydalı bir eğitim oldu. Bilmediğimiz çok şey var, buradan öğreneceğiz. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Alerjen gıdalarla alakalı bir bilgi aldık. Daha önce balık restoranındaydım 3 sene kadar. Elimde bir diplomam yok, buradan bir sertifika alacağım. Bizi bu pandemi döneminde yalnız bırakmadılar, elimizden tutup sahip çıktılar. Çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi'nden sosyal tesis personeline sertifikalı meslek eğitimi
Küçükçekmece Belediyesi'nden sosyal tesis personeline sertifikalı meslek eğitimi
Küçükçekmece Belediyesi'nden sosyal tesis personeline sertifikalı meslek eğitimi
Küçükçekmece Belediyesi'nden sosyal tesis personeline sertifikalı meslek eğitimi

Küçükçekmece Belediyesi, Ünal Yılmaz, Gastronomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece Belediyesi'nden sosyal tesis personeline sertifikalı meslek eğitimi - Son Dakika


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