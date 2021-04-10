Küçükçekmece Belediyesi'nden yap boz yarışması - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi, 5. ve 6. Sınıf öğrencilerine yönelik Türkiye Haritası temalı Yap-Boz Hız Yarışması düzenlendi. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen yarışma 16 öğrencinin kıyasıya rekabetine sahne oldu.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, çocukların eğlenirken öğrenmesi amacıyla yarışmayı düzenlediklerini ifade ederek, "Bu çocuklar, bizim ülkemizin, milletimizin, bayrağımızın, vatanımızın geleceği. Bu sebeple onlar için ne yapsak az diyorum. Onları çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak olan bu çocuklar, bizi yaşlılığımızda rahat ettirecek. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen bu yarışmaya katılan tüm çocukları tebrik ediyorum" diye konuştu.

ELEMELER 816 ÖĞRENCİ ARASINDAN YAPILDI

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi'nden 5 ve 6. sınıflarda eğitim gören 816 öğrenci arasında yapılan eleme sonucu 7 bilgi evi ve 1 çocuk üniversitesi olmak üzere toplam 8 kurumdan 2'şer öğrenci Yap-Boz Hız Yarışmasına girmeye hak kazandı. Pandemi kurallarına riayet edilerek, sosyal mesafeye uyularak gerçekleşen yarışmada, toplam 16 öğrencinin ter döktü. Daha önce görmedikleri 81 parçadan oluşan özellikli Türkiye haritası şeklindeki yap-bozları hızla tamamlamak adına kıyasıya bir mücadele veren öğrenciler, 3 turun sonunda finale adını yazdırdı.

Kanarya Bilgi Evi öğrencisi Elif Aközel yarışmayı birincilikle tamamlarken, Sefaköy Bilgi Evi öğrencisi Didem Koçbaşı ikinci ve yine Sefaköy Bilgi Evi öğrencisi Zeynep Feyza Kıvrak üçüncü oldu. Tablet, akıllı saat ve kulaklık hediye edilen öğrenciler, madalyalarını ve ödüllerini de Başkan Kemal Çebi'nin elinden aldı.