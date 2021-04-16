Küçükçekmece Belediyesi Ramazan'da da vatandaşların yanında - Son Dakika

Pandemi tedbirleri kapsamında hizmetlerine devam eden Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan ayında sosyal yardım hizmetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Ramazan ayında dijital platformdan yayınlayacağı söyleşi, konser ve orta oyunları ile Küçükçekmecelilerin Ramazan akşamlarını renklendirecek. Öte yandan 800 porsiyon günlük sıcak yemek kapasitesi bin 300 porsiyona çıkacak.

Küçükçekmeceliler Ramazan ayını, Küçükçekmece Belediyesi'nin sosyal medya hesapları ve Küçükçekmecem TV youtube kanalında yayınlanacak olan 'Ney'in Caz ve Türkülerle Yolculuğu' programı ile sevilen neyzen Burcu Karadağ, Küçükçekmecelilerle buluşacak. Gastronomi alanında ünlü akademisyen Sevim Gökyıldız ise, 'Aile Sofralarından Otel Menülerine' eski ramazanları değerlendirecek. Minyatür sanatçısı Gülçin Anmaç 'Minyatür' de Bayram Osmanlı'da Ramazan', usta tambur sanatçısı Refik Hakan Talu ise, 'Itri'den Zeki Dede'ye İstanbul Mevlevihanelerinde Müzik' konulu birer söyleşi gerçekleştirecek. Kadir Gecesi Özel Semazen Gösterisi, Ramazan Tay Tasavvuf Müziği Konseri ve Alternatif müziğin genç ismi Dilhan Şeşen konseri ile Küçükçekmece'de Ramazan akşamları renklenecek. Yılın 365 günü ihtiyaç sahibi yurttaşların sofrasına sıcak yemek götüren Küçükçekmece Belediyesi, Aşevi Ek Hizmet Binası'nın hizmete açılmasıyla 800 porsiyon olan günlük sıcak yemek kapasitesini 1300 porsiyona çıkararak, Ramazan ayı boyunca da daha fazla ihtiyaç sahibi Küçükçekmeceli' ye ulaşacak.

"Ramazan ayı boyunca da vatandaşlarımızın yanındayız"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Rahmetin, dayanışmanın ve paylaşmanın ayı Ramazan'ın ülkemize huzur ve sağlık getirmesini diliyorum. Koronavirüs tehdidiyle zor günlerden geçiyoruz. Ancak bu virüs bizim kardeşliğimize, dayanışmamız ve birliğimize engel olamaz. Bu mübarek ayın bu virüsten kurtulmamıza vesile olmasını diliyorum. Bu günleri hep beraber atlatacağız. Ramazan ayı boyunca gerek sosyal yardımlarımızla gerek dijital platformda Küçükçekmeceli hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL