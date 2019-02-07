Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Ekipleri Çöken Binanın Enkazında

Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Ekipleri Çöken Binanın Enkazında

1 saat önce

Kartal'da 43 kişinin yaşadığı 8 katlı binanın çökmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği ekipleri de katıldı.

Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Ekipleri Çöken Binanın Enkazında, System.String[]
Kartal'da 43 kişinin yaşadığı 8 katlı binanın çökmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği ekipleri de katıldı.

Kartal'da çöken binada 25 kişiden oluşan Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği ekibinin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarında yaralı olarak ulaşılan 12 vatandaş hastanelere sevk edildi. 3 vatandaşın ölü olarak ulaşıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ekipler adeta zamana karşı yarışıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:10 Kaynak: İHA

Kartal, Küçükçekmece Belediyesi, Güncel
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