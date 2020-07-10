KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ:  SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR. - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ: SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR.
Küçükçekmece Belediyesi, sokak hayvanlarının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı açıkladı.
Küçükçekmece Belediyesi, sokak hayvanlarının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı açıkladı.
Belediyeden yapılan açıklamada, "Dün meydana gelen ve sosyal medyaya yansıyan hayvan ölümleri, hayvanseverleri, kamuoyunu ve tüm belediyemizi derinden yaralamıştır. Hepimizin canını yakan görüntüler sonrası ilgili soruşturma başlatılmıştır. Adli merciler tarafından yapılacak olan soruşturma şeffaflık ve ciddiyetle yürütülecektir. Bu üzücü olayda ihmali ve kastı bulunan tüm kişi ve yetkililer hakkında gereken adli ve idari işlemlerin de yapılacağının bilinmesini isteriz" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:46 Kaynak: DHA
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