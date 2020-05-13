Küçükçekmece Belediyesinden açık veri portalı - Son Dakika

Şeffaf ve hesap verilebilir belediyecilik anlayışı ile hareket eden Küçükçekmece Belediyesi, bu konudaki çalışmalarına bir yenisini 'Açık Veri Portalı' ile ekledi. Bundan böyle vatandaşlar 'Açık Veri Portalı' ile istedikleri veriye kolayca ulaşabilecek.



Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşların her türlü Veriye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümlerine ve hukuka uygun şekilde erişilebilmesi için Açık Veri Portalı arayüzünü hayata geçirdi. Vatandaşla Küçükçekmece Belediyesi arasında adeta bir köprü görevi görecek Açık Veri Portalı sayesinde, vatandaşlar resmi bir süreçten geçmeden, araştırmalarına ve çalışmalarına altlık oluşturabilecek veriye ulaşacak. Vatandaşlar, veri keşiflerini anında gözden geçirecek karşılaştırabilecek, görselleştirebilecek, analiz edebilecek ve paylaşabilecek.



Veriler kategori ve organizasyon bazlı



Küçükçekmece Belediyesi yazılım geliştirme ekibi tarafından projelendirilen Açık Veri Portalı, üretilen kamusal verilerin zenginliğini kamusal kullanım için hazır hale getiriyor. Portal, Küçükçekmece Belediyesinin erişilebilirliğini, şeffaflığını ve hesap verebilirliğini artırma girişiminin bir parçası olarak oluşturuldu. Veriler ise, kategori veya organizasyon bazlı paylaşılıyor. Açık Veri Portalı, vatandaşlara ve çeşitli çalışmalarda sayısal verilere ihtiyaç duyan araştırmacılara, öğrencilere, doğru veriye erişim kolaylığı sağlamak ve bilginin değere dönüşmesi aşamasında destek olmak amacıyla oluşturulmuş bir uygulama. Bu uygulamada temel amaç bilgiyi anonimleştirerek sunmak ve ihtiyaç duyanlar arasında etkin, şeffaf, hesap verilebilir bir etkileşim sağlamak. - İSTANBUL