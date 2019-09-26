Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece Belediyesinden deprem açıklaması
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Küçükçekmece Belediyesinden deprem açıklaması

37 dakika önce

Küçükçekmece Belediyesi, yaşanan deprem sonrası yaptığı açıklamada ilçe genelinde can kaybı, yaralı ya da önemli bir hasarın tespit edilmediğini bildirdi.

Küçükçekmece Belediyesinden deprem açıklaması, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi, yaşanan deprem sonrası yaptığı açıklamada ilçe genelinde can kaybı, yaralı ya da önemli bir hasarın tespit edilmediğini bildirdi.


Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "10 kişilik sivil savunma arama kurtarma ekibi Küçükçekmece İlçe Afet Yönetim Merkezi ile koordineli olarak çalışmaktadır. İlçe 112 koordinasyon, ilçe itfaiye ve AFAD ile sürekli bilgi aktarımı yapılmaktadır. Motorize zabıta ekipleri ilçe geneli 21 mahallede ihbar toplayıp bilgi aktarmaya devam etmektedir. Yapılan durum ve hasar tespit kontrolüne göre can kaybı, yaralı ya da önemli bir hasar tespit edilmemiştir. İlçede tarama çalışması devam etmektedir" denildi.


Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise, "Bugün yaşadığımız deprem dolayısıyla Küçükçekmeceli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi paylaşmak isterim. Tüm ekiplerimizle birlikte hasar tespit çalışmalarımız devam etmekte olup, herhangi bir olumsuzluk ile karşılaştığınız takdirde belediyemize bildirmenizi rica ederim" dedi.


Açıklamada ayrıca olası bir çadır ihtiyacına karşılık çadırlar, bu çadırlara monte edilecek dış ortam ısıtma makinaları ve aydınlatma gereçlerinin hazır olduğu belirtildi. - İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:09 Kaynak: İHA
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