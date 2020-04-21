Küçükçekmece Belediyesinden korona virüsle örnek mücadele - Son Dakika

Küresel kriz haline gelen ve ülkemizde de her gün ölümlere neden olan korona virüs (Covid-19) salgınına karşı Küçükçekmece Belediyesi de alarma geçti. İlçedeki kamusal alanlar, aile sağlığı merkezleri, eczaneler, cadde ve sokaklar, parklar, otobüs ve taksi duraklarında gerekli dezenfeksiyon çalışmaları gece gündüz sürüyor. Bu süreçte, ihtiyaç sahibi vatandaşları da mağdur etmeyen Küçükçekmece Belediyesi, 13-19 Nisan tarihleri arasında 4 bin 432 aileye gıda yardımında bulundu.



Korona virüs (Covid-19) vakalarının artışını önlemek ve kentte eşitliği sağlamak amacıyla sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşlara daha etkin hizmet vermek amacıyla gün boyunca mesaisini sürdürüyor. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Tüm ekip olarak, Başkan Yardımcılarım, Müdürlerim, Şeflerim ve belediye çalışanları ile Küçükçekmecelilerin emrinde, hizmetindeyiz." dedi. Bu süreçte Covid-19 ile etkin bir şekilde mücadele ettiğini vurgulayan Başkan Çebi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sevgili Küçükçekmeceliler, zor günlerden geçiyoruz. Tüm dünyanın başına bela olan bir virüsle ülkece, topyekün savaşıyoruz. Herkes bilir ki ulus olarak çok daha büyük zorlukları yaşadık ve elbirliğiyle üstesinden geldik. Yine geleceğiz. Elimizde, eteğimizde, soframızda, yüreğimizde ne varsa onları paylaşacak, onları çoğaltacağız. Bugün en ufak ayrım gözetmeden el ele, gönül gönüle verme zamanıdır. Bugün emekle, duayla, inançla, bilimle birbirimize kenetlenme zamanıdır. Tüm Küçükçekmeceli hemşehrilerim müsterih olun; haftanın 7 günü, günün 24 saati burada, aranızda, yanınızdayım. Tüm başkan yardımcılarım, tüm müdürlerim yani Küçükçekmece Belediyesinin tüm personeli sizin emrinizde, sizin hizmetinizdedir. Hiç çekinmeden, kaygılanmadan, en ufak bir telaşa düşmeden, neye ihtiyacınız varsa bizi arayın. Biz buradayız, emirlerinize hazırız ve unutulmasın, birlikte başaracağız." ifadelerine yer verdi.



Son bir haftada 22 bin 451 çağrıya yanıt verildi



İlçe sakinlerine daha etkin hizmet vermek amacıyla gün boyunca mesaisini sürdüren Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi ekipleri, son bir haftada 22 bin 451 çağrıya yanıt vererek, vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Gıda yardımının yanı sıra, belediye bünyesinde hizmet veren İyilik Merkezi Aşevi'nden ihtiyaç sahiplerine 8 bin 222 porsiyon sıcak yemek hizmeti verildi. İlçedeki 589 sokak köpüklü sularla yıkanırken 203 eczanenin de iç ve dış dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi. 4 bin 432 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı, 83 kamu binası dezenfekte edildi.



Sokak hayvanları da unutulmadı



Küçükçekmece Belediyesi sokak hayvanları için son bir haftada 360 kilogram mamanın da dağıtımını gerçekleştirdi. Belediye, korona virüse (Covid-19) karşı gerçekleştirdiği önlem ve tedbirleri düzenli periyotlar ile sürdürecek. 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan, ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi'ne 444 4 360 numaralı telefondan ulaşabilir. - İSTANBUL