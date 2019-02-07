Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde Tüp Bayiinde Patlama Meydana Geldi.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde Tüp Bayiinde Patlama Meydana Geldi.

1 saat önce

IHAAW160121-ASA/07-02-2019- Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde tüp bayiinde patlama meydana geldi.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde Tüp Bayiinde Patlama Meydana Geldi., System.String[]
IHAAW160121-ASA/07-02-2019

- Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde tüp bayiinde patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor 07.02.2019 16: 01: 21 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:08 Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Cennet Mahallesi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı Sitedeki Evin Terası Patlamayla Yerle Bir Oldu, Sesi Duyan Vatandaşlar Kendini Sokağa Attı

Dehşete Düşüren Olay! 18 Yaşındaki Kız, Ağabeyi Tarafından Bodrum Katına Zincirlendi Kazada Yaralanan Atların Görüntüsü Yürek Burktu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 17:27:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde Tüp Bayiinde Patlama Meydana Geldi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]