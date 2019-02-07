Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde Tüp Bayiinde Patlama Meydana Geldi.
1 saat önce
IHAAW160121-ASA/07-02-2019- Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde tüp bayiinde patlama meydana geldi.
IHAAW160121-ASA/07-02-2019
- Küçükçekmece Cennet Mahallesi
'nde tüp bayiinde patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor 07.02.2019 16: 01: 21 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:08 Kaynak: İHA
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