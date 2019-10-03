Küçükçekmece Çocuk Meclisi yeni dönem başkanını seçti

Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Meclisi'nin 6. dönem ilk oturumunda başkanlık seçimi heyecanı yaşandı.



Küçükçekmece Belediyesi Meclis Salonu'nda, 2,5 aylık tatilin ardından ilk birleşimini gerçekleştiren Çocuk Meclisi, yeni dönem başkanını seçti. İsmail Hakkı Uludağ İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Rabianur Şanlı, 9 oyla yeni dönem Meclis Başkanı seçildi. İlçedeki 53 okuldan 53 temsilcinin yer aldığı Küçükçekmece Çocuk Meclisi'nde başkanlık seçimi heyecanı, 28 aday arasında yaşandı. Meclis Başkanı adayı olan çocuklar, öncelikle projelerini anlatmak ve seçmenlerinden oy istemek üzere kürsüye çıktı. Başkanlık seçimini aileler ve öğretmenler heyecanla izlerken, oturuma Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'de katıldı.



"Sizler geleceğimizin güvencesisiniz"



Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, çocuk meclisinin önemine dikkat çektiği konuşmasında, meclis üyesi çocuklara, "Yarının yöneticileri sizler olacaksınız. Benim sizlerden görmek istediğim şey şu; kurucu iradeye sahip, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, Mustafa Kemal Atatürk ilkelerinden ayrılmayan, çağdaş, demokratik, hukuk devletine saygılı, devletin demokratik, bireyin özgür olmasını sağlamak için elinizden geleni ardınıza koymayın. Ülkemizin bunlara, barışa, demokrasiye, doğru yönetilmeye, çok ihtiyacı var. Bütün bu değerler bizim ortak değerlerimizdir. Saygıyı ve sevgiyi sürekli beslemeyi asla unutmayın. Ülkemiz Avrupa değerlerini yakalama konusunda, çok hazırdır. Hepinizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. İyi ki varsınız kardeşlerim. Sizler bizim geleceğimizin güvencesisiniz. Sizleri seviyorum" sözleriyle seslendi.



Kapalı zarf usulü ile yapılan seçimin ardından Meclis Başkanı seçilen Rabianur Şanlı ise kendisine oy veren üyelere teşekkür ederek, " Şimdiye kadar bana verilen tüm vazifeleri özenle yerine getirdim. Bundan sonra da böyle olacak. Sen ve ben kelimelerini sevmiyorum. Biz olmalıyız. Ancak biz olursak güçlüyüz. Biz istersek, mutlaka başarırız. Atalarımız, zamanında tarihimizi kendi kanlarıyla yazdı. Bize düşen görev ise elimizdeki kalemin mürekkebini en doğru şekilde kullanıp, kendi geleceğimizi yazmaktır. Bizim onlara layık olmamız gerekiyor. Gelin bu payidar Cumhuriyetin geleceğini hep birlikte yazalım. Benim size ilk vaadim; koşulları iyileştirmek. Bu ancak bizler bir olursak mümkün. Gelin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliği olalım" diye konuştu.



Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Meclisi 6. Dönem birinci oturumunda, çalışma komisyonları oylanarak, komisyon üyeleri de belirlendi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, oturum sonrasında çocuk meclis üyelerini öğle yemeğinde misafir etti. - İSTANBUL