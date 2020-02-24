KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE TIR'LA OTOMOBİL ÇARPIŞTI - Son Dakika

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KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE TIR'LA OTOMOBİL ÇARPIŞTI
6 saat önce
100 Karayolu'nda TIR'la otomobil çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:10 Kaynak: DHA
KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu
'nda TIR'la otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Avcılar
yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Avcılar yönüne giden otomobil arkasından gelen TIR'ın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Otomobil sürücüsü direksiyonu kırınca geriden gelen TIR otomobile çarptı. Bir süre sürüklenen otomobil yolun ortasında yan durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Avcılar yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik yoğunluğu normale döndü.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan araçlar
-Sürücü ile röp
-Trafikten görüntü
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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