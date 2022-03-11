KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ - Son Dakika
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KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

11.03.2022 09:58

100 Karayolu'nda kar yağışı ve önlem almadan yola çıkan sürücüler nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda kar yağışı ve önlem almadan yola çıkan sürücüler nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Bazıları yürüyerek metrobüse ulaşırken, bazı sürücüler de araçlarını D-100'e bıraktı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı noktalarda trafiği durma noktasına getirdi. D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde trafik bir süre durdu. Trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler D-100 de geri manevra yaparak yan yola girdi. Bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına bıraktı. Yasağa rağmen motosiklet sürücülerinin de trafikte olduğu görüldü.

YÜRÜYEREK METROBÜSE ULAŞTILAR

İşe gitmek için servis ve otobüslere binenler trafiğin durmasıyla araçlardan indi. Yürüyerek metrobüse ulaşanlar yollarına devam etti. Metrobüse yürüyen bir kişi, "Araçlardan inip yürüyorlar. Bazı araçlar da geri dönüyor. Metrobüse geldik. İlerisi de kapalı. Bazı araçlar da sağa çekiyor" diye konuştu. Bir başka kişi de 10 dakikadır yürüdüğünü servisin kendilerini yolda bıraktığını söyledi.

ARAÇLARINI YOL KENARINA BIRAKTILAR

Yolun açılmayacağını düşünen ve araçlarıyla yokuşu çıkamayan bazı sürücüler araçlarını yol kenarına bıraktı. Silivri'ye gitmek için yola çıkan bir sürücü yarı yoldan geri döndüğünü belirtti. Selçuk Yüksel isimli sürücü, "Bazı araçlar kaldı. Yarı yoldan döndüm. Trafiğin açılmasını bekliyorum" dedi.

KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ - Son Dakika


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