Küçükçekmece D-100'de refüje çarpan motokurye hayatını kaybetti

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken refüje çarpan motokurye hayatını kaybetti, arkasındaki kişi ise ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sipariş götürürken Sefaköy sapağına giren Demhat Abukan kontrolündeki 34 ZP 5929 plakalı motosiklet refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Demhat Abukan ve arkasındaki Yakup A. olayda ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tedavi için ambulansa alınan Demhat Abukan olay yerinde hayatını kaybederken, Yakup A. ise hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluşurken, ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor. - İSTANBUL