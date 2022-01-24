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Küçükçekmece D-100'de trafik durdu - Son Dakika

Küçükçekmece D-100'de trafik durdu

24.01.2022 17:50
Küçükçekmece D-100'de trafik durdu

100 güney yolunda trafik kar nedeniyle durdu.

KÜÇÜKÇEKMECE D-100 güney yolunda trafik kar nedeniyle durdu.

İstanbul'u öğleden sonra etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle Küçükçekmece D-100 güney yolu Edirne istikametinde trafik durdu. Sürücüler kayan araçlarını kontrol etmekte güçlük çekti. Yoğun kar yağışı sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşadığı D-100 karayolunda belediye araçları çalışma yapıyor.

Aracıyla yolda kalan Orhan Demirtay, "Olay zaten görülüyor ama arkadaşlar çok acemi. Karda gitmeyi bilmiyorlar. Lastikleri de düzgün değil. Acemilikten yani bir sürü insan bunlar yüzünden mağdur oluyor" dedi.Bir saattir yolda kaldığını belirten bir başka sürücü, "Yolda kaldık. Bir anda bastırdı. 3'te yola çıktık o saatten beri yollardayız. 1 saattir trafikteyiz herkes hazırlıksız yakalandı. Bu lastiklerle bu yola çıkılmaz" diye konuştu.

Küçükçekmece D-100'de trafik durdu
Küçükçekmece D-100'de trafik durdu
Küçükçekmece D-100'de trafik durdu
Küçükçekmece D-100'de trafik durdu
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Küçükçekmece, İstanbul, Edirne, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece D-100'de trafik durdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükçekmece D-100'de trafik durdu - Son Dakika
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