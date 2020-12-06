Küçükçekmece D-100 yanyolda TOMA devrildi - Son Dakika

Küçükçekmece D-100 yanyolda TOMA devrildi
06.12.2020 09:52
Küçükçekmece D-100 Karayolu Sefaköy bağlantı yolunda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) lastiği patlaması sonucu refüje çarparak yola devrildi.
Küçükçekmece D-100 Karayolu Sefaköy
bağlantı yolunda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) lastiği patlaması sonucu refüje çarparak yola devrildi. TOMA'nın içinde bulunan 2 polis memuru kazayı yara almadan atlattı.
Kaza saat 08.45 sıralarında D-100 Karayolu Sefaköy bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre Topkapı istikametine giden TOMA'nın lastiği patladı. TOMA refüje çarparak yola devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı yara almadan atlatan iki polis memurunu tedbir amaçlı ambulansta ayakta tedavi etti. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı. TOMA'nın yoldan kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı. TOMA'nın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
- İstanbul
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