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Küçükçekmece'de 1'i minibüs 4 araç alev alev böyle yandı

49 dakika önce

Küçükçekmece'de 1'i minibüs 4 araç alev alev böyle yandıİSTANBUL - Küçükçekmece'de kağıt atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki 1'i minibüs 3 midibüse sıçradı.

Küçükçekmece'de 1'i minibüs 4 araç alev alev böyle yandı
İSTANBUL - Küçükçekmece'de kağıt atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki 1'i minibüs 3 midibüse sıçradı. Alev alev yanan araçların o anları kameralara yansırken, yangın sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Olay, saat 00: 00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir binanın arasında bulunan kağıt atıklarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın park halinde bulunan 1'i minibüs 3 midibüse sıçradı. bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, park halindeki 1'i minibüs 3 midibüse sıçradı. Alev alev yanan otobüsleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan araçları söndürürken, yangın sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi.
O anlar kameraya yansıdı
Kağıt atıklarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası alev alev yanan araçların o anları kamera ile anbean kaydedildi. Görüntülerde park halinde bulunan araçların alevler içerisinde kaldığı görülüyor.
Yangında can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Küçükçekmece'de 1'i minibüs 4 araç alev alev böyle yandı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:12 Kaynak: İHA
Küçükçekmece, 3. Sayfa
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