Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de 1'i minibüs 4 araç alev alev yandı
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Küçükçekmece'de 1'i minibüs 4 araç alev alev yandı

56 dakika önce

Küçükçekmece'de kağıt atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki 1'i minibüs 3 midibüse sıçradı.

Küçükçekmece'de 1'i minibüs 4 araç alev alev yandı, System.String[]
Küçükçekmece'de kağıt atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki 1'i minibüs 3 midibüse sıçradı. Alev alev yanan araçların o anları kameralara yansırken, yangın sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay, saat 00: 00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir binanın arasında bulunan kağıt atıklarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın park halinde bulunan 1'i minibüs 3 midibüse sıçradı. bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, park halindeki 1'i minibüs 3 midibüse sıçradı. Alev alev yanan otobüsleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan araçları söndürürken, yangın sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Kağıt atıklarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası alev alev yanan araçların o anları kamera ile anbean kaydedildi. Görüntülerde park halinde bulunan araçların alevler içerisinde kaldığı görülüyor. Yangında can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:10 Kaynak: İHA
Küçükçekmece, Güncel
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