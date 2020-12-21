Son dakika... KÜÇÜKÇEKMECE'DE 14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HASTANE DÖNÜŞÜ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

Son dakika... KÜÇÜKÇEKMECE'DE 14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HASTANE DÖNÜŞÜ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

21.12.2020 05:52
Son dakika... KÜÇÜKÇEKMECE'DE 14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HASTANE DÖNÜŞÜ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU, System.String[]

Son dakika gündem haberi: KÜÇÜKÇEKMECE'DE 14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HASTANE DÖNÜŞÜ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Küçükçekmece'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanan 14 yaşındaki kız çocuğu hastane dönüşü evinde ailesi tarafından ölü olarak bulundu.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HASTANE DÖNÜŞÜ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Küçükçekmece'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanan 14 yaşındaki kız çocuğu hastane dönüşü evinde ailesi tarafından ölü olarak bulundu. Polis ekipleri kız çocuğunun yaşadığı evde detaylı olay yeri çalışması yaparken, ailesi sinir krizi geçirdi.
Olay Küçükçekmece, İstasyon Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıgül Sokak'ta 3 katlı bir binanın birinci katında oturan Y. I. (14) henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanınca ailesi tarafından en yakın hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi biten Y.I. ailesi tarafından eve getirildi. Bir süre sonra kontrol etmek için odaya giren aile kız çocukları Y.I.'nın hareketsiz yattığını görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Y. I.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayın yaşandığı dairede ve sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Çocuklarının ölüm haberini alan aile sinir krizi geçirdi.
POLİS EKİPLERİ DETAYLI İNCELEME YAPTI
Olayın yaşandığı yere gelen polis ekipleri dairede detaylı inceleme yaparken yaşananlar ile ilgili aileden de bilgi aldığı öğrenildi. Bu sırada küçük kızın ölüm haberini alan yakınları olayın yaşandığı binaya akın etti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... KÜÇÜKÇEKMECE'DE 14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HASTANE DÖNÜŞÜ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika


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