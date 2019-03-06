Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de 15 Yaşında Çocuğun Kullandığı Otomobil, 5 Yaşındaki Çocuğa Çarptı

Küçükçekmece'de 15 Yaşında Çocuğun Kullandığı Otomobil, 5 Yaşındaki Çocuğa Çarptı

50 dakika önce

Küçükçekmece'de 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, 5 yaşındaki çocuğa çarptı.

Küçükçekmece'de 15 Yaşında Çocuğun Kullandığı Otomobil, 5 Yaşındaki Çocuğa Çarptı, System.String[]
Küçükçekmece'de 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, 5 yaşındaki çocuğa çarptı. Demir korkuluklarla otomobil arasında sıkışan minik çocuğun ölümden döndüğü anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde Pazar günü yaşandı. İddiaya göre 15 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil, virajı alamayarak kaldırımda yürüyen 5 yaşındaki Mehmet Çoban'a çarptı. Demir korkuluklarla otomobil arasına sıkışan çocuğun yardımına vatandaşlar koştu. Hastaneye kaldırılan minik çocuk, tedavi altına alındı. Olaydan sonra Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliğine götürülen 15 yaşındaki sürücü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Minik çocuğun ölümden döndüğü anlar kamerada

5 yaşındaki Mehmet Çoban'ın ölümden döndüğü anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen sürücü, virajı alamayarak karşıdaki kaldırıma çıkıyor ve Mehmet Çoban'a çarpıyor. Demir korkuluklarla duvar arasında sıkışan çocuğun yardımına ise çevredekiler koşuyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:55 Kaynak: İHA

Mehmet Çoban, Küçükçekmece, 3. Sayfa
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