Son dakika: KÜÇÜKÇEKMECE'DE 15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAY ANI KAMERADA - Son Dakika

Küçükçekmece'de evlerinin çatı katında güvercin uçuran iki çocuktan biri yüksek gerilim hattına temas edince olay yerinde hayatını kaybetti. Olay anında meydana gelen patlama görüntüsü sokaktan geçen bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Conker Sokak'ta meydana gelen olayda 15 yaşındaki Samet Özkan ile aynı yaştaki kuzeni Şiyar Özkan güvercin uçurmak için evlerinin çatısına çıktı. Samet Özkan elindeki sopayı salladığı sırada sopa yüksek gerilim hattına temas etti. Yüksek sesli bir patlamanın duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Samet Özkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Şiyar Özkan da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anında meydana gelen patlama sokaktan geçen bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.