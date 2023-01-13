Küçükçekmece'de 16 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 16 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü

13.01.2023 11:26

Küçükçekmece'de 16 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü 7'inci kattan düştüğü iddia edilen 16 yaşındaki genç kızın son paylaşımı ortaya çıktı Küçükçekmece'de, henüz bilinmeyen bir nedenle 7 katlı binanın en üst katından düşen 16 yaşındaki kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Küçükçekmece'de 16 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü

7'inci kattan düştüğü iddia edilen 16 yaşındaki genç kızın son paylaşımı ortaya çıktı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, henüz bilinmeyen bir nedenle 7 katlı binanın en üst katından düşen 16 yaşındaki kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın olaydan iki saat önce 'Hepinizi çok seviyorum çok' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki 7 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Esma E., oturduğu binanın yedinci katında bulunan balkondan sokak üzerinde park halindeki aracın üzerine düştü. Esma E.'yi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Haberi duyan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirirken, genç kıza olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Esma E., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekipleri inceleme bölgede geniş çaplı incelemelerde bulundu. 16 yaşındaki genç kızın ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ise yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Öte yandan olaydan iki saat önce Esma E.'nin 'Hepinizi çok seviyorum çok' notuyla fotoğraf paylaştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de 16 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de 16 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü - Son Dakika
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