Küçükçekmece'de 19 branşta 3 bin 800 çocuğa ücretsiz spor imkanı - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi, 6-14 yaş aralığındaki tüm çocuklara sporun tam 19 branşında ücretsiz eğitim verdiğini duyurdu.

Fitness branşında yetişkinlere de ücretsiz spor eğitimi veren belediye, çok yakında alanında uzman eğitmenler eşliğinde yağ yakımını destekleyen egzersizlerden biri olan aura dans ve medical fitness eğitimlerini ilçe sakinleriyle buluşturdu.

3 BİN 800 ÇOCUĞA SPOR EĞİTİMİ

Ücretsiz spor eğitimleriyle hareketli yaşamı destekleyen ve sporla iç içe bir nesil yetiştirilmesini amaçlayan Küçükçekmece Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler eşliğinde çocuklara ve yetişkinlere yönelik spor faaliyetlerini okul spor salonlarında sürdürdüğünü açıkladı. Basketbol, voleybol, jimnastik, futbol başta olmak üzere futsal, masa tenisi, badminton, aikido, karate, taekwondo, güreş, satranç, atletizm, engelli jimnastik, POMEM (Besyo, bekçilik, spor lisesi),fitness, pilates, tenis branşlarında devam eden kurslarda 3 bin 800 çocuğa ücretsiz spor eğitimi veriliyor. Spora gelen kişilerin ücretsiz diyetisyen hizmetinden de faydalanabildiği belirtildi.

BAŞVURULAR SPOR KAYIT MASASINA YAPILIYOR

Haftanın 6 günü devam eden kurslara kayıtların ise devam ettiği açıklandı. Ücretsiz spor imkanından faydalanmak isteyenler Küçükçekmece Belediyesi spor kayıt masasına 1 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi ve HES kodu ile başvurularını gerçekleştirebiliyor.