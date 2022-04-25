Küçükçekmece'de 2 kamyon karıştığı kaza Avrupa Otoyolu'nda yoğunluğa neden oldu - Son Dakika

İstanbul Küçükçekmece'de Avrupa Otoyolu'nda iki kamyonun karıştığı kaza trafik yoğunluğuna neden oldu.

E-80 Avrupa Otoyolu Tema İstanbul Köprüsü mevkisinde Erkan A'nın kullandığı 34 JC 4858 plakalı kamyon, emniyet şeridinde bekleyen Başar Ş. idaresindeki kimyasal madde yüklü 34 GT 5394 plakalı kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyondaki kimyasal madde yüklü 3 depo yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor, ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.