Küçükçekmece'de 20 saat su kesintisi

İSKİ, Küçükçekmece'nin İstasyon ve Atakent mahallelerinde 20 saat su kesintisi olacağını açıkladı.

İSKİ'den yapılan açıklamada, "İsale hattında gerçekleştirilecek olan deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle; 15 Ekim'de saat 10.00 ile 16 Ekim çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle İstasyon ve Atakent Mahallelerinin alt kotları su verilemeyecektir" denildi.