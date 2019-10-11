Küçükçekmece'de 20 saat su kesintisi
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İSKİ, Küçükçekmece'nin İstasyon ve Atakent mahallelerinde 20 saat su kesintisi olacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:15 Kaynak: DHA
İSKİ, Küçükçekmece'nin İstasyon ve Atakent mahallelerinde 20 saat su kesintisi olacağını açıkladı.
İSKİ'den yapılan açıklamada, "İsale hattında gerçekleştirilecek olan deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle; 15 Ekim'de saat 10.00 ile 16 Ekim çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle İstasyon ve Atakent Mahallelerinin alt kotları su verilemeyecektir" denildi.
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