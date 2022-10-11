Küçükçekmece'de 2030 yılına kadar binaların yüzde 50'si güneş enerjili olacak

Küçükçekmece'de yenilebilir enerji işbirliğinin tanıtımı yapıldı

İSTANBUL - Küçükçekmece Belediyesi tarafından yenilebilir enerji çalışması çerçevesinde 2030 yılına kadar yüzde 40 emisyon azaltımı, 2050 yılında ise nötr karbon amacıyla başlatacağı projenin tanıtım toplantısı yapıldı. İşbirliği çerçevesinde ilçede 2030 yılına kadar binaların yüzde 50'si güneş enerjili olması hedefleniyor.

Küçükçekmece Belediyesi ile İstanbul Enerji A.Ş, arasındaki işbirliği çerçevesinde "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın açılış toplantısı gerçekleşti. Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezindeki toplantıya Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İstanbul Enerji A.Ş, Genel Müdürü Yüksel Yalçın, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim görevlisi Erhan Kurtarır, belediye birim müdürleri, muhtarlar ve davetliler katıldı. Proje ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlara ait binalar ile özel mülkiyetli binaların çatısında güneş enerjisi kullanımı teşvik edilecek. 2030 yılına kadar Küçükçekmece'deki binaların yüzde 50'sinin çatısına yenilebilir enerji kurulması hedefleniyor.

"Küresel iklim değişikliği ile oluşacak göçün önüne kimse geçemez"

Su seviyesinin 1 metre yükselmesi bile çok büyük felaketlere yol açacağını ve iklim değişikliği sonucu oluşacak göçlerin önüne kimsenin geçemeyeceğini anlatan İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Erhan Kurtarır, "Çevre tahribatının ve sera gazının artışı ile birlikte karşı konulamaz bir biçimde değiştiğini gösteriyor. Geçmişte çok daha düşük değerlerle olurken, son 50 yılda yaşadığımız değişim hızla artmış durumda ve karşımızda ciddi bir problem olarak durmakta. Küresel ısınma ile birlikte buzulların erimesi ve dünya üzerinde su seviyesinin sadece 1 metre yükselmesi büyük afetlere yol açacağını hepimiz biliyoruz. Küresel ısınmanın etkilerinden biri olan göç sorunu bile, artık kimse gönderelim, geri gönderelim öyle bir şansımız olmayacak. İklim değişikliği etkisiyle oluşacak göçlerde, geri gönderecek toprak kalmayacak. İnsanların iklim değişikliğine daha dirençli bölgelere göç etmesinin önüne kimse geçemeyecek. O zaman küresel olarak atılmış bir adım var. Yaklaşık 11 bin belediyenin imzacısı olduğu 340 milyon insanın içinde olduğu ve içinde Küçükçekmece Belediyesi'nin olduğu SECAP gibi bir adımı ıskalamadan desteklenmelidir" diye konuştu.

"2050 yılına kadar tüm binalarda yenilebilir enerjiye geçilmesi gerekir"

Yapılacak çalışmaların tüm sivil toplum kuruluşlarıyla yapılması gerektiğini anlatan İstanbul Enerji A.Ş, Genel Müdürü Yüksel Yalçın, "2030'da yüzde 40 daha az olması hedeflendiğini anlatan İstanbul Enerji A.Ş, Genel Müdürü Yüksel Yalçın, "2030'da yüzde 40 azalma ve 2050'de sıfır karbon olmasını hedefliyoruz. Muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, enerji tedarik şirketleri, üniversiteler, okullar ve hali hazırda Küçükçekmece bölgesinde 2030'a kadar binaların yüzde 50'sinin dönüşümünü yapacağız. 2030 ila 2050 arasında da geri kalan yüzde 50'yi yapmak suretiyle bütün çatılar geri dönüşümlü olacak. İki katlı villaların çatıları güneş enerjisi olması gerekir ve yüksek katlı binaların ortak kullanım alanları ile asansörlerin aydınlatmaları güneş enerjisinden yapılması gerekir" diye anlattı.

Hedefe ulaşmak için tüm imkanları kullanacağını belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Bu hedeflere konunun ciddiyetini anlayınca ulaşmak mümkündür. Tüm dünyayı, tüm çevreyi ve insanların yaşamını ilgilendiren bir konu yapılabilirliği mümkün mü, gayet mümkündür. 2030 yılında yüzde 40 emisyona, 2050'de de sıfıra inmek gerçekten mümkündür. Biz bunu ne kadar ciddiye alırsak o kadar mümkündür. 2050 yılına 27 yıl var, 27 yılda çok şey yapılabilir. Bunun müdürlüğünü hemen kurduk ve faaliyete geçirdik. 2030'da yüzde 40 emisyon, 2050'de de yüzde sıfır emisyon olabilir. Birincisi vatandaşla birlikte, vatandaşı ve toplumu buna inandırmak ve ikna etmek hem de toplum bilincini geliştirebilmek. Okullardan da başlanabilir, bizim yaptığımız tüm toplantılarda ve bu konularla ilgili çok toplantı, söyleyişi yapmak, fırsat bulduğumuz her yerde anlatmamız gerekiyor" diye belirtti.

Programın ardından Başkan Çebi tarafından konuklara çiçek ve Türk Bayrağı hediye etti.