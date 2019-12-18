Küçükçekmece'de 21 Temmuz 2019'da alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi... - Son Dakika

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Küçükçekmece'de 21 Temmuz 2019'da alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi...
6 saat önce
Küçükçekmece'de 21 Temmuz 2019'da alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi Begüm Kartal'ın ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına neden olan Fatih Sezer'in yargılanmasına devam edildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:25 Kaynak: İHA
Küçükçekmece'de 21 Temmuz 2019'da alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi Begüm Kartal'ın ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına neden olan Fatih Sezer'in yargılanmasına devam edildi. Sezer'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, bilirkişi raporunun bir sonraki celseye kadar beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL
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