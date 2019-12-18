Küçükçekmece'de 21 Temmuz 2019'da alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de 21 Temmuz 2019'da alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi... - Son Dakika

Küçükçekmece'de 21 Temmuz 2019'da alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi...

6 saat önce

Küçükçekmece'de 21 Temmuz 2019'da alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi Begüm Kartal'ın ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına neden olan Fatih Sezer'in yargılanmasına devam edildi.

Küçükçekmece'de 21 Temmuz 2019'da alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi..., System.String[]

Küçükçekmece'de 21 Temmuz 2019'da alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi Begüm Kartal'ın ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına neden olan Fatih Sezer'in yargılanmasına devam edildi. Sezer'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, bilirkişi raporunun bir sonraki celseye kadar beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:25 Kaynak: İHA
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