Küçükçekmece'de 22 yaşındaki gencin yemekten zehirlenerek öldüğü iddiası - Son Dakika
Üye Girişi

Küçükçekmece'de 22 yaşındaki gencin yemekten zehirlenerek öldüğü iddiası

09.11.2022 09:10
Küçükçekmece'de 22 yaşındaki gencin yemekten zehirlenerek öldüğü iddiası

Küçükçekmece'de, arkadaşıyla yemek yedikten sonra aniden fenalaşan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Küçükçekmece'de, arkadaşıyla yemek yedikten sonra aniden fenalaşan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Doktorun 'şüpheli ölüm' diye rapor ettiği olay hakkında savcılık soruşturma başlattı.

Olay, 6 Kasım Pazar günü Küçükçekmece Tepeüstündeki Parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla parkta oturan 22 yaşındaki Alper Yasin Karaağaç, arkadaşıyla yemek yedi. Ardından parkta oturduğu sırada ağzından köpüklerin gelmesiyle aniden fenalaşıp yere yığıldı. Panikleyen arkadaşı hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulans gelinceye kadar yoldan geçen bir vatandaşın aracıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, parkta inceleme yaptı.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından Karaağaç, Esenyurt'taki bir hastaneye kaldırıldı. İki gün yoğun bakımda kalan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemede doktor, Alper Yasin Karaağaç'ın ölümünün şüpheli olduğunu raporladı. Bunun üzerine savcılık Karaağaç'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

22 yaşında hayata veda eden gencin ailesi ile ise ölüm haberiyle yıkılırken, genç dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece'de defnedildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olay hakkında konuşan gencin komşusu Nebi Kocatürk, "Alper kardeşimiz mahalleden sevdiğimiz bir kardeşimizdi, Tepeüstü Parkında fenalaşıp düşüyor. Hastaneye kaldırıldı, kalp krizi dediler ama savcılık şüpheli ölüm demiş. Olayın içinde şüpheli ne var o kadar detay bilmiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Küçükçekmece'de şüpheli ölüm: 22 yaşındaki genç, parkta oturduğu sırada bir anda yere düşerek hayatını kaybetti Küçükçekmece'de şüpheli ölüm: 22 yaşındaki genç, parkta oturduğu sırada bir anda yere düşerek hayatını kaybetti Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 şüpheli yakalandı Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 şüpheli yakalandı

Küçükçekmece, 6 Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de 22 yaşındaki gencin yemekten zehirlenerek öldüğü iddiası - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:18 AK Partili Kurtulmuş'tan "Mahir Ünal" ile ilgili soruya gündem olacak cevap
09:02 Fatih'ten gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! Terk edilmiş gecekonduda insan kafatası ve kemikleri bulundu
09:03 Çalışma Bakanlığı'ndan önemli adım! 2023 asgari ücretini belirlemek için araştırma başlatılacak
08:56 Ekrem İmamoğlu'ndan 'siyasi yasak' iddialarına sert tepki: Görevden alabilirler ama siyaseten cezalandıramazlar
08:45 ABD ara seçimleri yapıldı: Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler 82, Demokratlar 47 sandalye kazandı
08:25 Bursa'da 8 çocuk ve bir annenin hayatını kaybettiği ev işte böyle görüntülendi
06:54 Bursa'da feci olay! Bir evde çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi
02:50 Manisa'da başpehlivanın kullandığı otomobil tıra çarptı: 3 yaralı
08:42 AK Partili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret sözleri: Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
00:34 Ümraniye'de işlenen Cenk Çelik cinayeti soruşturmasında "Baygaralar Grubu"na operasyon! 15 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2022 10:01:19. #1.12#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de 22 yaşındaki gencin yemekten zehirlenerek öldüğü iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement