Küçükçekmece'de 3 bin 690 kişiye gıda kolisi dağıtıldı - Son Dakika

Küçükçekmece'de 3 bin 690 kişiye gıda kolisi dağıtıldı

Küçükçekmece\'de 3 bin 690 kişiye gıda kolisi dağıtıldı
Son Güncelleme: 23.01.2021 11:51

İSTANBUL Valiliği ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler ile 65 yaş ve üzeri kimsesizlere ulaştırmak üzere İstanbul Valiliği tarafından hazırlanan 150 bin gıda kolisinin dağıtımı devam ediyor.

İSTANBUL Valiliği ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler ile 65 yaş ve üzeri kimsesizlere ulaştırmak üzere İstanbul Valiliği tarafından hazırlanan 150 bin gıda kolisinin dağıtımı devam ediyor. Bugün Küçükçekmece'de ihtiyaç sahibi 3 bin 690 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında hazırlanan Valilik ve 39 ilçe Kaymakamlığına bağlı faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler ile 65 yaş ve üzeri kimsesiz vatandaşlara ulaştırmak üzere hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımı devam ediyor. Bu kapsamda Küçükçekmece'de ihtiyaç sahibi 3 bin 690 aileye gıda kolisi yardımı yapıldı. Koliler toplam 40 araçla vakıf gönüllüleri tarafından ailelere ulaştırıldı. Sabah saatlerinde Küçükçekmece Hacı Bektaşi Veli Lisesi'nden hareket eden ekipler gıda kolilerini ailelere ulaştırmak üzere yola çıktı.

Burada konuşan Başakşehir Kaymakamı ve aynı zamanda Küçükçekmece Kaymakam Vekili Uğur Turan, "Bu gıda kolilerinde 17 çeşit ürün var. 22 kilogram ürün var. Gönüllü arkadaşlarımız tarafından temin edilen araçlarla bugün ailelerimize ulaştıracaklar" dedi. Gıda kolisi alan vatandaşlardan Arzu Gök, "Yardımlardan memnunuz. Teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Başvuru yaptım bir ay içinde dönüş oldu" diye konuştu.

- İstanbul
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de 3 bin 690 kişiye gıda kolisi dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de 3 bin 690 kişiye gıda kolisi dağıtıldı - Son Dakika
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