Küçükçekmece'de 3 Gencin Öldüğü Kaza: Sanığın 22.5 Yıla Kadar Hapsi İstendi

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHAKüçükçekmece'de yaptığı kazada 3 kişinin ölümüne bir kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Yaman Albayraktaroğlu'nun (26) yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İSTANBUL DHA



Küçükçekmece'de yaptığı kazada 3 kişinin ölümüne bir kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Yaman Albayraktaroğlu'nun (26) yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Yaman Albayraktaroğlu'nun havanın yağmurlu olmasına aldırmadan, alkolün etkisi ile aracı sevk ve idare edemeyecek durumda olduğu belirtilerek, araç içindekilerin "Bu şekilde hızlı gitme, makas atma" diye uyardıkları belirtildi. Albayraktaroğlu'nun meydana gelecek neticeyi ön görmüş olmasına rağmen aracı kullanarak 3 kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu ifade edilen mütalaada, Albayraktaroğlu'nun 22,5 yıla kadar hapsi istendi.



SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI



Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Yaman Albayraktaroğlu ile taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın açıkladığı mütalaaya göre Küçükçemece'de 23 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Olay gecesi Bakırköy'de bir mekanda sanık Yaman Albayraktaroğlu (26) ile Ozan Börekçi (27), Deniz Ulaş Saral (26), Çağlar Yılmaz (27) ve ve Ezgi Kolukısa'nın doğum gününe katıldı, alkol aldı. Kutlamanın bitmesi ile sanık Yaman Albayraktaroğlu'nun sevk ve idaresindeki aracın ön koltuğuna Ezgi Kolukısa, arka koltuğuna Ozan Börekçi, Deniz Ulaş Saral ve Çağlar Yılmaz bindi. 1.01 promil alkollü olan Yaman Albayraktaroğlu, havanın yağışlı olmasına rağmen suratle kullandığı aracı ile öndeki araçlara kamera kayıtları ve bilirkişi raporunda bildirildiği gibi 'Makas atmak sureti ile...' geçmeye başladı. Araç içindekiler, Yaman Albayraktaroğlu'nu uyardı ancak, aracı aynı şekilde kullanarak sol şeritten orta şeride, sağ şeritteki araca makas atmak istediğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarındaki bariyere çarparak aracın kendi etrafında dönmesi sureti ile kaza meydana geldi. Kazada Ozan Börekçi, Deniz Ulaş Saral ile Çağlar Yılmaz çarpmanın etkisi ile yola savruldu, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Ezgi Kolukısa hayati tehlike yaratacak, basit tıbbi müdahale ile iyileşemeyecek şekilde yaralandı.



"HIZLI GİTME, MAKAS ATMA" DİYE UYARILARA RAĞMEN ARACI KULLANMAYA DEVAM ETTİ"



Savcı mütalaasında, Yaman Albayraktaroğlu'nun havanın yağmurlu olmasına aldırmadan ve alkolün etkisi ile aracı sevk ve idare edemeyecek durumda olduğu halde araç içindekilerin bu şekilde "Hızlı gitme, makas atma" diye uyarmalarına rağmen sanık Yaman'ın meydana gelecek neticeyi ön görmüş olmasına rağmen sonuca katlanarak aracı kullanmaya devam ederek, kazaya sebebiyet verdiği ifade edildi. Mütalaada, Yaman Albayraktaroğlu'nun "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin de nitelikli olarak yaralanmasına sebep vermek" suçundan 2 yıl 6 aydan 22,5 yıla kadar hapsi talep edildi. Hayatını kaybeden gençlerin ailelerinin avukatları, "Sanığın cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi. Sanık Albayraktaroğlu'nun avukatı ise "Bizim esasa ilişkin savunmalarımızı sunmamız için süre talebimiz vardır" diye konuştu. Sanık avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



İDDİANAME



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede de sanık Albayraktaroğlu'un "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin nitelikli olarak yaralanmasına sebep vermek" suçundan 2 yıl 6 aydan 22.5 yıla kadar hapis isteniyor.



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Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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