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KÜÇÜKÇEKMECE'DE 3 KATLI BİNADA İKİ BALKON ÇÖKTÜ - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 3 KATLI BİNADA İKİ BALKON ÇÖKTÜ

21.02.2022 20:45

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın en üst katında bulunan dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın en üst katında bulunan dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Balkondan kopan beton parçaları ikinci katta bulunan dairenin balkonunun da çökmesine neden oldu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda itfaiye ekipleri inceleme yaptı. Belediye ekipleri de sokakta önlem aldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında, Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Sümbül Sokak'ta 3 katlı binada meydana geldi. En üst katta bulunan dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Balkondan kopan beton parçaları ikinci kattaki dairenin balkonunun da çökmesine neden oldu. Gürültüye çıkan mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çöken her iki dairenin de balkonlarında inceleme yaptı. Polis ekipleri de sokakta önlem aldı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda sağlık ekipleri hazır bekledi. Küçükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri bina çevresinde bariyerlerle önlem aldı. Sokağa dökülen beton parçalarının incelemelerin ardından temizleneceği öğrenildi.

ÇÖKME SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Balkonların çökmesinden sonra yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, binanın çöken balkonuna ait beton parçaların düştüğü sokağın ise toz ile kaplı olduğu görülüyor. Binanın ikinci katındaki dairede oturan bir kişinin çöken balkona çıktığı kameraya yansıyor.

'BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ KOPTU'

Mahalle sakini Hamit Kıdır, Biz alt kattaydık. O anda büyük bir gürültü koptu. Biz kamyon devrildi sandık ya da doğal gaz patlaması zannettik. Dışarı bir çıktık, etrafımızı beyaz dumanlar kapladı. Karşı binanın üst balkonu çöküyor, alt balkonu da beraberinde alarak sokağa atıyor. Allah'tan sokakta kimse yoktu, yaralı da yok dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 3 KATLI BİNADA İKİ BALKON ÇÖKTÜ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE 3 KATLI BİNADA İKİ BALKON ÇÖKTÜ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE 3 KATLI BİNADA İKİ BALKON ÇÖKTÜ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE 3 KATLI BİNADA İKİ BALKON ÇÖKTÜ

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KÜÇÜKÇEKMECE'DE 3 KATLI BİNADA İKİ BALKON ÇÖKTÜ KÜÇÜKÇEKMECE'DE 3 KATLI BİNADA İKİ BALKON ÇÖKTÜ Avcılar'da bir inşaatın iskelesi düştü: 1 yaralı Avcılar'da bir inşaatın iskelesi düştü: 1 yaralı KAYSERİ-EVİNİ ATEŞE VERİP KAÇTI KAYSERİ-EVİNİ ATEŞE VERİP KAÇTI

Küçükçekmece, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE 3 KATLI BİNADA İKİ BALKON ÇÖKTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KÜÇÜKÇEKMECE'DE 3 KATLI BİNADA İKİ BALKON ÇÖKTÜ - Son Dakika
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