Küçükçekmece'de 3 katlı binada korkutan çatı yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de 3 katlı binada korkutan çatı yangını - Son Dakika

Küçükçekmece'de 3 katlı binada korkutan çatı yangını

6 saat önce

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Küçükçekmece'de 3 katlı binada korkutan çatı yangını, System.String[]

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Korkulu anlar yaşatan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Yangın, saat 18.30 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi Aydoğdu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan 3 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı tamamen sararken, binada oturanlar ve sokaktaki diğer binalarda bulunan vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı. Sokakta büyük panik yaşanırken, vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri binadan düşen parçalar nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatıda maddi hasarın meydana geldiği yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Söndürme çalışmalarının ardından ekiplerin yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Küçükçekmece, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:14 Kaynak: İHA
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