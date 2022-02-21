Üye Girişi
Son dakika haberi... Küçükçekmece'de 3 katlı binanın balkonu çöktü, mahalle savaş alanına döndü - Son Dakika

Son dakika haberi... Küçükçekmece'de 3 katlı binanın balkonu çöktü, mahalle savaş alanına döndü

21.02.2022 21:01

Son dakika 3. sayfa haberine göre Küçükçekmece'de 3 katlı binanın balkonu çöktü, mahalle savaş alanına döndü Sokakta kimsenin olmaması faciayı önledi Küçükçekmece'de 3 katlı binanın 2'nci ve 3'üncü katındaki balkonlarda henüz bilinmeyen bir sebeple çökme meydana geldi.

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın balkonu çöktü, mahalle savaş alanına döndü

Sokakta kimsenin olmaması faciayı önledi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 3 katlı binanın 2'nci ve 3'üncü katındaki balkonlarda henüz bilinmeyen bir sebeple çökme meydana geldi. Çökme sırasında sokak içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi 2'nci Sümbül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2'nci ve 3'üncü katlarındaki dairelerin balkon kısımlarında henüz bilinmeyen bir sebeple çökme meydana geldi. Gürültüyü duyarak sokağa çıkan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri önlem alırken, itfaiye ekipleri ise enkazı kaldırmak için çalışma başlattı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çökme sırasında sokak içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Ekipler balkonlarda yaşanan çökmenin nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Son dakika haberi... Küçükçekmece'de 3 katlı binanın balkonu çöktü, mahalle savaş alanına döndü
Son dakika haberi... Küçükçekmece'de 3 katlı binanın balkonu çöktü, mahalle savaş alanına döndü
Son dakika haberi... Küçükçekmece'de 3 katlı binanın balkonu çöktü, mahalle savaş alanına döndü

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Küçükçekmece'de 3 katlı binanın balkonu çöktü, mahalle savaş alanına döndü Son dakika haberi... Küçükçekmece'de 3 katlı binanın balkonu çöktü, mahalle savaş alanına döndü KÜÇÜKÇEKMECE'DE 3 KATLI BİNADA İKİ BALKON ÇÖKTÜ KÜÇÜKÇEKMECE'DE 3 KATLI BİNADA İKİ BALKON ÇÖKTÜ Avcılar'da bir inşaatın iskelesi düştü: 1 yaralı Avcılar'da bir inşaatın iskelesi düştü: 1 yaralı

Küçükçekmece, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Küçükçekmece'de 3 katlı binanın balkonu çöktü, mahalle savaş alanına döndü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:08 Taşıt kredileri için limit değişikliği yapıldı! İşte belirlenen yeni oranlar
20:56 Fatih Altaylı'dan ağır sözler: Bu çocuğu Galatasaray'a kim itelediyse belgeseli yapılır
20:45 Nelsson'dan anlamlı gol! Hem kendisi hem Galatasaray için bir ilki gerçekleştirdi
20:12 Pendik'te feci olay! Ödünç aldığı aracı kenara çekip tabancayla intihar etti
20:07 İBB teftişinde de adı geçiyordu! DİAYDER davasında ara karar çıktı, 3 sanık tahliye edildi
20:06 Son Dakika: Ülkemizde 21 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 268 kişi vefat etti, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi
20:04 Neredeyse Asiye'nin ölümüne sebep olacaklardı! Pitbull davasının dört sanığı da tahliye edildi
20:00 Taraftar ne yapacağını bilemedi! Torrent'in açıklaması büyük tepki çekti
19:12 Son Dakika: Ukrayna'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı yapıldı
18:59 Galatasaray'ın Göztepe karşılaşmasındaki ilk 11'i netleşti! Torrent'ten şaşırtan kadro
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 21:22:36. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Küçükçekmece'de 3 katlı binanın balkonu çöktü, mahalle savaş alanına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement