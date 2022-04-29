Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

29.04.2022 22:24

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatı katı henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak alev alev yandı.

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatı katı henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak alev alev yandı. İftar vaktine yakın çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Küçükçekmece Gaziosmanpaşa Mahlalesindeki 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatı katı henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, mahallede büyük paniğe neden oldu. Ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı - Son Dakika


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