Küçükçekmece'de 3. kattan aracın üzerine düşen çocuk yaralandı

Küçükçekmece'de 2 yaşındaki bir çocuk yaşadıkları apartmanın 3. katından park halindeki bir aracın üzerine düşerek yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Beyazel Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Hediye Ç. isimli kız çocuğu, yaşadıkları apartmanın 3'üncü katından park halindeki aracın üzerine düştü. Olayı gören vatandaşlar küçük kızın yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaşındaki kızı hastaneye kaldırdı. Küçük kızın tedavisi kaldırıldığı hastanede sürüyor.

(Furkan Tan - Medeni Topaloğlu - Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)