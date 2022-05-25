Küçükçekmece'de 3. kattan aracın üzerine düşen çocuk yaralandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 3. kattan aracın üzerine düşen çocuk yaralandı

25.05.2022 19:10

Küçükçekmece'de 2 yaşındaki bir çocuk yaşadıkları apartmanın 3. katından park halindeki bir aracın üzerine düşerek yaralandı.

Küçükçekmece'de 2 yaşındaki bir çocuk yaşadıkları apartmanın 3. katından park halindeki bir aracın üzerine düşerek yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Beyazel Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Hediye Ç. isimli kız çocuğu, yaşadıkları apartmanın 3'üncü katından park halindeki aracın üzerine düştü. Olayı gören vatandaşlar küçük kızın yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaşındaki kızı hastaneye kaldırdı. Küçük kızın tedavisi kaldırıldığı hastanede sürüyor.

(Furkan Tan - Medeni Topaloğlu - Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

Küçükçekmece'de 3. kattan aracın üzerine düşen çocuk yaralandı
Küçükçekmece'de 3. kattan aracın üzerine düşen çocuk yaralandı
Küçükçekmece'de 3. kattan aracın üzerine düşen çocuk yaralandı
Küçükçekmece'de 3. kattan aracın üzerine düşen çocuk yaralandı
Küçükçekmece'de 3. kattan aracın üzerine düşen çocuk yaralandı
Küçükçekmece'de 3. kattan aracın üzerine düşen çocuk yaralandı
Küçükçekmece'de 3. kattan aracın üzerine düşen çocuk yaralandı
Küçükçekmece'de 3. kattan aracın üzerine düşen çocuk yaralandı

YORUMLAR
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Üçüncü kattan aracın üzerine düşen bebek, yaralı olarak kurtuldu Üçüncü kattan aracın üzerine düşen bebek, yaralı olarak kurtuldu 3. kattaki evin penceresinden düşen çocuk yaralandı 3. kattaki evin penceresinden düşen çocuk yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de 3. kattan aracın üzerine düşen çocuk yaralandı - Son Dakika


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