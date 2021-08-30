Küçükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılında coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılında Küçükçekmece Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Programa Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik, Küçükçekmece Belediyesi Halk Oyunları grubunun yöresel halk oyunları gösterisiyle başladı. Programda sahne alan Niyazi Koyuncu sevilen şarkılarını kendisine eşlik eden hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Konserin ilerleyen bölümlerinde coşkulu kalabalık, sahnenin önünde horon oynadı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Tarihi, nerelerde nelerin yapıldığını, hangi şartlarda bu ülkenin vatan olduğunu eğer bilemezsek, çocuklarımıza öğretemezsek, vatan olma, cumhuriyet olma özelliklerimizi kısa sürede kaybederiz" diye konuştu.

Konserin sonlarına doğru Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Niyazi Koyuncu'ya çiçek takdim etti. - İSTANBUL